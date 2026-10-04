Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Bà Đồng Thị Ánh nhận Giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC QUỲNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 2-10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Mạng lưới Nữ doanh nhân ASEAN (AWEN) tổ chức Lễ trao giải Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026, vinh danh 90 nữ doanh nhân tiêu biểu đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP (tỉnh Gia Lai) là 1 trong 9 doanh nhân Việt Nam được trao giải.

ba-dong-thi-anh-nhan-giai-thuong-nu-doanh-nhan-xuat-sac-asean-nam-2026-5058.jpg
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào và Chủ tịch đương nhiệm mạng lưới doanh nghiệp nữ Asean (AWEN) trao giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc ASEAN năm 2026 cho bà Đồng Thị Ánh. Ảnh: A.Đ

Tham dự và trao giải có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và mạng lưới nữ doanh nhân các nước ASEAN.

Giải thưởng AWEN 2026 nhằm ghi nhận những nữ doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, đồng thời có nhiều đóng góp cho cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng Thị Ánh sinh năm 1956, hiện là Chủ tịch HĐQT PISICO. Xuất thân là giáo viên, bà bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 1993. Trải qua hơn 30 năm, bà từng bước xây dựng và lãnh đạo các doanh nghiệp như: Công ty Ánh Việt, Ánh Vy, Cảng Thị Nại và PISICO phát triển theo hướng đa ngành, bền vững.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà có 4 sáng kiến được công nhận ở cấp tỉnh và toàn quốc; đồng thời dẫn dắt PISICO từng bước áp dụng các phương thức quản trị hiện đại, chú trọng các tiêu chí ESG, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, bà Đồng Thị Ánh dành nhiều nguồn lực cho công tác xã hội, từ thiện. Theo thông tin từ đơn vị, bà dành khoảng 30-40% thu nhập cá nhân cho hoạt động thiện nguyện, đồng thời phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Với những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xã hội, bà Đồng Thị Ánh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cúp Thánh Gióng, Bông Hồng Vàng và Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu.

anh-3.jpg
Các nữ doanh nhân Việt Nam được nhận giải thưởng. Ảnh: A.Đ

Diễn đàn và Lễ trao giải AWEN 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3-10 tại Vientiane, do AWEN Lào chủ trì trong nhiệm kỳ Chủ tịch AWEN 2026-2027 với chủ đề tập trung vào đổi mới sáng tạo của phụ nữ trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động như hội thảo, thảo luận về công cụ kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo, thương mại khu vực bao trùm trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN và kết nối kinh doanh xuyên biên giới.

Chương trình cũng có triển lãm với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên, các hoạt động tham quan, kết nối doanh nghiệp tại Lào.

anh-4.jpg
11 trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào và Chủ tịch đương nhiệm mạng lưới doanh nghiệp nữ ASEAN. Ảnh A.Đ

Sự kiện góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa các nữ doanh nhân ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh doanh xuyên biên giới và tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

Gia Lai mở Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang vừa ký ban hành Kế hoạch số 379/KH-UBND về việc triển khai Chiến dịch 100 ngày đêm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm và cung ứng lao động năm 2026. Chiến dịch được thực hiện từ ngày 30-9-2026 đến ngày 10-1-2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn: Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án

Thời sự

(GLO)- Chiều 30-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã chủ trì buổi làm việc với các sở, ngành và doanh nghiệp nhằm rà soát, tháo gỡ vướng mắc trong triển khai các dự án có quy mô lớn, tác động đến sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia

Thời sự

(GLO) - Trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của tỉnh Gia Lai tại Australia năm 2026, sáng 30-9, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đến thăm, làm việc với Hội Doanh nhân Việt Nam tại Australia.

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

Gia Lai xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

Thời sự

(GLO)- Chiều 28-9, tại TP. Sydney, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch năm 2026, nhằm giới thiệu tiềm năng, lợi thế, không gian phát triển mới của tỉnh; đồng thời kết nối với doanh nghiệp, nhà đầu tư Australia, mở rộng các cơ hội hợp tác trên nhiều lĩnh vực.

Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh dự Lễ khởi công Dự án Khu du lịch Hà Ra - Phú Thứ Bay

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-9, tại thôn Tân Phú, xã Phù Mỹ Bắc (tỉnh Gia Lai), Công ty TNHH Đầu tư Xuân Định tổ chức Lễ khởi công Dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng kết hợp sinh thái biển Hà Ra - Phú Thứ Bay. Dự án có tổng vốn đầu tư 133 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý IV-2027.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm và làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney (Australia)

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-9, Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đến thăm, làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Sydney, nhằm trao đổi về tiềm năng hợp tác và kết nối đầu tư giữa Gia Lai với Australia.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Thời sự

(GLO)- Sáng 27-9, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đi kiểm tra hiện trường công tác giải phóng mặt bằng và tiến độ thi công Dự án thành phần 1 và 2 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

null