Bà Đồng Thị Ánh nhận Giải thưởng Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026

(GLO)- Ngày 2-10, tại thủ đô Vientiane (Lào), Mạng lưới Nữ doanh nhân ASEAN (AWEN) tổ chức Lễ trao giải Nữ doanh nhân ASEAN xuất sắc năm 2026, vinh danh 90 nữ doanh nhân tiêu biểu đến từ 11 quốc gia Đông Nam Á.

Bà Đồng Thị Ánh - Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty PISICO Bình Định - CTCP (tỉnh Gia Lai) là 1 trong 9 doanh nhân Việt Nam được trao giải.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào và Chủ tịch đương nhiệm mạng lưới doanh nghiệp nữ Asean (AWEN) trao giải thưởng Nữ doanh nhân xuất sắc ASEAN năm 2026 cho bà Đồng Thị Ánh. Ảnh: A.Đ

Tham dự và trao giải có Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào cùng đại diện các tổ chức, doanh nghiệp và mạng lưới nữ doanh nhân các nước ASEAN.

Giải thưởng AWEN 2026 nhằm ghi nhận những nữ doanh nhân có thành tích nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, đồng thời có nhiều đóng góp cho cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội.

Bà Đồng Thị Ánh sinh năm 1956, hiện là Chủ tịch HĐQT PISICO. Xuất thân là giáo viên, bà bắt đầu hoạt động kinh doanh từ năm 1993. Trải qua hơn 30 năm, bà từng bước xây dựng và lãnh đạo các doanh nghiệp như: Công ty Ánh Việt, Ánh Vy, Cảng Thị Nại và PISICO phát triển theo hướng đa ngành, bền vững.

Trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà có 4 sáng kiến được công nhận ở cấp tỉnh và toàn quốc; đồng thời dẫn dắt PISICO từng bước áp dụng các phương thức quản trị hiện đại, chú trọng các tiêu chí ESG, tạo việc làm cho gần 2.000 lao động.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, bà Đồng Thị Ánh dành nhiều nguồn lực cho công tác xã hội, từ thiện. Theo thông tin từ đơn vị, bà dành khoảng 30-40% thu nhập cá nhân cho hoạt động thiện nguyện, đồng thời phụng dưỡng 16 Mẹ Việt Nam anh hùng.

Với những đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và xã hội, bà Đồng Thị Ánh đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Cúp Thánh Gióng, Bông Hồng Vàng và Doanh nhân nữ ASEAN tiêu biểu.

Các nữ doanh nhân Việt Nam được nhận giải thưởng. Ảnh: A.Đ

Diễn đàn và Lễ trao giải AWEN 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3-10 tại Vientiane, do AWEN Lào chủ trì trong nhiệm kỳ Chủ tịch AWEN 2026-2027 với chủ đề tập trung vào đổi mới sáng tạo của phụ nữ trong kỷ nguyên số.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu tham gia nhiều hoạt động như hội thảo, thảo luận về công cụ kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ do phụ nữ lãnh đạo, thương mại khu vực bao trùm trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN và kết nối kinh doanh xuyên biên giới.

Chương trình cũng có triển lãm với sự tham gia của 11 quốc gia thành viên, các hoạt động tham quan, kết nối doanh nghiệp tại Lào.

11 trưởng đoàn các nước ASEAN chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào và Chủ tịch đương nhiệm mạng lưới doanh nghiệp nữ ASEAN. Ảnh A.Đ

Sự kiện góp phần mở rộng mạng lưới kết nối giữa các nữ doanh nhân ASEAN, thúc đẩy hợp tác kinh doanh xuyên biên giới và tăng cường vai trò, vị thế của phụ nữ trong cộng đồng doanh nghiệp khu vực.