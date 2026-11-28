(GLO)- Mưa lớn kéo dài khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập lụt. Chiều 28-11, lực lượng chức năng đã phối hợp với giáo viên Trường Mầm non Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) đưa 20 trẻ ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn.

Tại phường Quy Nhơn Nam, mưa lớn khiến nước từ các sườn núi theo suối đổ xuống, gây ngập cục bộ tại nhiều tuyến đường và khu dân cư thuộc khu phố 15 (khu vực Ghềnh Ráng trước đây), trong đó có cơ sở của Trường Mầm non Quang Trung trên đường La Văn Tiến.

Lực lượng chức năng đã phối hợp với giáo viên Trường Mầm non Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) đưa 20 trẻ ra khỏi khu vực ngập lụt đến nơi an toàn. Ảnh: Đặng Việt

Theo thông tin từ Trường Mầm non Quang Trung, khoảng 13 giờ ngày 28-11, nước tại các phòng học ở tầng 1 dâng khoảng 50 cm. Thời điểm này, 20 trẻ đang nghỉ trưa tại trường. Các giáo viên đã nhanh chóng đưa trẻ lên tầng 2, liên hệ chính quyền địa phương đề nghị hỗ trợ cứu hộ, đồng thời thông báo cho phụ huynh.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều ngày 28-11, Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi tình hình thời tiết, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Ảnh: Đặng Việt

Ngay sau khi nhận tin báo, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Gia Lai) đã phối hợp với Công an phường Quy Nhơn Nam tiếp cận hiện trường, cùng các giáo viên đưa toàn bộ 20 trẻ đến nơi an toàn.

Chiều cùng ngày, lãnh đạo phường Quy Nhơn Nam đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo, điều phối các lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân tại khu vực đường Hàn Mặc Tử, Chế Lan Viên và các khu dân cư thuộc khu phố 15, trong đó ưu tiên người già và trẻ em.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, chiều ngày 28-11, Sở GD&ĐT tỉnh yêu cầu các cơ sở giáo dục chủ động theo dõi tình hình thời tiết, bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên. Đặc biệt, tại những địa bàn bị ngập lụt, chia cắt hoặc có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, phải chủ động cho học sinh nghỉ học trước khi tình huống nguy hiểm xảy ra.