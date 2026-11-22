(GLO)- Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong (tỉnh Khánh Hòa), đồng thời cho phép áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi ở mức cao nhất nhằm hình thành cực tăng trưởng mới có sức cạnh tranh quốc tế.

Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã ký ban hành Kết luận số 128-KL/TW ngày 20-11-2026 về chủ trương thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

Một góc Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Ảnh: TPO



Theo nội dung kết luận, tại phiên họp ngày 13-11, sau khi xem xét Tờ trình số 56-TTr/TU ngày 29-10-2026 và Tờ trình số 61-TTr/TU ngày 10-11-2026 của Tỉnh ủy Khánh Hòa, cùng ý kiến của các cơ quan liên quan, Bộ Chính trị thống nhất chủ trương thành lập khu kinh tế này.

Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong được phép áp dụng cơ chế, chính sách ưu đãi tối đa tương tự Khu kinh tế Dung Quất (tỉnh Quảng Ngãi) đã được áp dụng; đồng thời nghiên cứu áp dụng các cơ chế, chính sách và ưu đãi cao nhất trong khuôn khổ quy định của Luật Phát triển đô thị.

Đây là định hướng quan trọng nhằm tạo lợi thế cạnh tranh, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của khu vực Vân Phong.

Để triển khai chủ trương trên, Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp với Tỉnh ủy Khánh Hòa tiếp thu đầy đủ ý kiến, tiếp tục rà soát và hoàn thiện Đề án thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong.

Trong đó, yêu cầu làm rõ vị trí, vai trò chiến lược, những lợi thế khác biệt, nổi trội và động lực phát triển chủ đạo của khu kinh tế trong tổng thể phát triển quốc gia. Đặc biệt, cần gắn định hướng phát triển Vân Phong với chủ trương xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, phát triển hệ thống logistics và hình thành các cực tăng trưởng mới.

Bên cạnh đó, mô hình tổ chức và quản trị cần được xây dựng theo hướng thực sự hiệu quả, bảo đảm thông thoáng nhưng chặt chẽ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền đi đôi với kiểm soát quyền lực. Các cơ chế, chính sách và tiêu chí thu hút đầu tư phải đủ sức hấp dẫn các nhà đầu tư chiến lược, góp phần hình thành khu vực tăng trưởng mới có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Bộ Chính trị cũng lưu ý việc hoàn thiện đề án phải được rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm tính khả thi về nguồn lực, lộ trình triển khai và hiệu quả kinh tế - xã hội. Quá trình phát triển cần gắn chặt với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, chăm lo đời sống Nhân dân và giữ vững lợi ích lâu dài của quốc gia, dân tộc.

Đối với tỉnh Khánh Hòa, Bộ Chính trị giao Ban Thường vụ Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chủ trương quyết liệt, hiệu quả, phát huy cao nhất tinh thần chủ động của địa phương.

Đồng thời, tỉnh cần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người dân hiểu rõ mục tiêu, ý nghĩa, lợi ích và những tác động của việc thành lập Khu kinh tế đặc biệt Vân Phong. Các chủ trương, chính sách phải được công khai, minh bạch, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến đời sống, an sinh xã hội và quyền lợi chính đáng của người dân.