Gia Lai: 96% số thửa đất có dữ liệu được làm sạch, chuẩn hóa

(GLO)- Theo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai, tính đến ngày 12-11, toàn tỉnh có 1.955.033 thửa đất đạt nhóm 1 về làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu, chiếm 96% tổng số thửa đã có cơ sở dữ liệu.

Theo thống kê, đến ngày 12-11, toàn tỉnh có 3.059.110 thửa đất, trong đó có 2.037.746 thửa đã có cơ sở dữ liệu (chiếm 66,61%); còn 1.021.364 thửa chưa có cơ sở dữ liệu phải đo đạc, lập hồ sơ địa chính để xây dựng mới (chiếm 33,39%).

Người dân xã Tuy Phước Tây được hỗ trợ kê khai hồ sơ đất đai. Ảnh: Hồng Thương

Đối với nhóm 2.037.746 thửa đã có cơ sở dữ liệu, đến nay có 1.955.033 thửa đã đạt nhóm 1 về làm sạch và chuẩn hóa (đạt 96%) và 82.713 thửa thuộc nhóm 2, gồm: 52.720 thửa có người đứng tên trên giấy chứng nhận đã chết (chiếm 63,7%) và 29.993 thửa thiếu, sai lệch thông tin giấy chứng nhận, người sử dụng đất (chiếm 36,3%).

Ngày 9-11, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành Công văn số 13004/SNNMT-VPĐK về việc đôn đốc xử lý 82.713 thửa nhóm 2, hoàn thành làm sạch, cập nhật, đồng bộ chậm nhất ngày 30-11-2026 theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh chủ trì, chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng làm sạch, cập nhật, đồng bộ dữ liệu đối với toàn bộ 82.713 thửa.

Trong đó, chỉ đạo các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tập trung rà soát hồ sơ nguồn, lập và tổng hợp danh sách chi tiết; phối hợp với các xã, phường xác minh thông tin, phân loại các trường hợp, khó khăn, vướng mắc và đề xuất nội dung làm việc trực tiếp với Cục Quản lý đất đai để được hướng dẫn xử lý đối với 52.720 thửa đất có người đứng tên trên giấy chứng nhận đã chết; đồng thời, tăng cường phối hợp với UBND xã, phường và lực lượng Công an cấp xã để hoàn chỉnh dữ liệu đối với 29.993 thửa đất thiếu, sai lệch thông tin giấy chứng nhận và người sử dụng đất.

Giám đốc các chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ, kết quả xử lý số thửa đất được giao trên địa bàn; phân công rõ người, rõ việc, rõ thời hạn đến từng viên chức theo từng xã, phường; hoàn thành xử lý, cập nhật dữ liệu các thửa đất được giao trước ngày 25-11-2026 để Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh kiểm tra, hoàn thành đồng bộ trước ngày 30-11.

UBND các xã, phường cử lãnh đạo và công chức đầu mối phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn chủ động cung cấp, xác minh hồ sơ nguồn; thu thập, bổ sung thông tin để hoàn chỉnh dữ liệu đối với các thửa đất còn tồn đọng.

Đồng thời, phối hợp với Công an cấp xã hỗ trợ rà soát, xác minh thông tin người sử dụng đất, đối khớp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, hoàn thiện làm sạch và đồng bộ dữ liệu đất đai đúng tiến độ.