Nhiều dự án nhà ở xã hội ở Gia Lai tiếp tục mở bán

(GLO)- Trong tháng 9 và tháng 10-2026, nhiều dự án nhà ở xã hội ở phường Quy Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) đồng loạt tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua, với hơn 600 căn được bán ra thị trường.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, Công ty TNHH HTV Licogi13 Thuận Phước vừa thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Long Vân (đợt 6). Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1-10 đến ngày 1-11-2026.

Dự án được triển khai tại Khu đô thị Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), quy mô 798 căn hộ. Trong đợt này, chủ đầu tư tiếp nhận hồ sơ mua 391 căn (47-64,5 m²/căn), giá bán bình quân 15,747 triệu đồng/m². Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, chưa bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung 2%.

Cũng tại phường Quy Nhơn Bắc, Công ty TNHH Solcenter Nhơn Phú đang tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 1 (đợt 1), từ ngày 1-10 đến hết ngày 30-11-2026.

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 1.958 tỷ đồng, quy mô gồm nhiều tòa nhà; thời gian hoàn thành, bàn giao dự kiến tháng 2-2031. Trong đợt đầu, chủ đầu tư đưa ra 78 căn hộ tại tòa CT6 cao 18 tầng, diện tích từ 36,8-88,2 m². Giá bán bình quân khoảng 16,5 triệu đồng/m², chưa gồm thuế giá trị gia tăng 5% và kinh phí bảo trì 2%.

Trước đó, Công ty TNHH Solrise Nhơn Phú cũng tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Dự án Nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 (đợt 21), thời gian từ ngày 16-9 đến hết ngày 31-10-2026.

Dự án nhà ở xã hội Long Vân (đợt 6) thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Block A. Ảnh: Sở Xây dựng Gia Lai

Dự án có tổng vốn đầu tư 726 tỷ đồng, quy mô 714 căn hộ, dự kiến hoàn thành trong năm 2026. Đợt này có 133 căn được đưa ra đăng ký mua, diện tích từ 35-68 m², thuộc 3 loại căn hộ. Giá bán bình quân 14,5 triệu đồng/m², chưa gồm thuế giá trị gia tăng 5% và kinh phí bảo trì 2%.

Đáng chú ý, trong khi giá bán tại các dự án trên dao động 14,5-16,5 triệu đồng/m², Dự án Nhà ở xã hội Hàng Hải Bình Định (MARINA HOME) có giá bán bình quân cao hơn.

Theo thông tin Sở Xây dựng công khai ngày 5-10, giá bán bình quân căn hộ tại dự án này là 22,772 triệu đồng/m², với 518 căn hộ để bán. Giá đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 5%, nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, đến cuối tháng 8-2026, toàn tỉnh có 8 dự án và một phần của 3 dự án khác hoàn thành 5.045 căn nhà ở xã hội; 7 dự án và một phần của 3 dự án đang thi công 5.596 căn. Ngoài ra, 7 dự án với 6.072 căn đã lựa chọn chủ đầu tư và đang hoàn tất thủ tục chuẩn bị khởi công.

Trong tháng 9-2026, tỉnh tiếp tục chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội tại đường Nguyễn Văn Linh (phường Hội Phú), quy mô 546 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 740 tỷ đồng.