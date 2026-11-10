Bảo đảm nguồn vật liệu cho cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Ðể bảo đảm nguồn cung phục vụ thi công Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác các mỏ vật liệu, tháo gỡ khó khăn, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.

Theo hồ sơ thiết kế được duyệt, toàn tuyến cao tốc có nhu cầu khoảng 21,163 triệu m³ đất đắp, 2,39 triệu m³ cát và 2,78 triệu m³ đá xây dựng. Trong đó, dự án thành phần (DATP) 1 cần 5,02 triệu m³ đất, 0,6 triệu m³ cát, 0,68 triệu m³ đá; DATP 2 cần 10,52 triệu m³ đất, 1,191 triệu m³ cát, 1,269 triệu m³ đá; DATP 3 cần khoảng 0,313 triệu m³ đất, 0,269 triệu m³ cát, 1,383 triệu m³ đá.

Khẩn trương rà soát, cấp phép các mỏ vật liệu

Khai thác đất phục vụ thi công dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại xã Ia Băng. Ảnh: N.Hân

Theo đánh giá của UBND tỉnh, công tác chuẩn bị nguồn vật liệu phục vụ các dự án thành phần vẫn còn một số khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Trong đó, tại DATP 1, các mỏ đất, cát cơ bản đã được cấp phép và đang khai thác phục vụ thi công.

Tuy nhiên, mỏ đất số 3 tại xã Bình An và xã Bình Phú của Công ty TNHH Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu có trữ lượng được cấp phép 0,85 triệu m³, nhưng trong quá trình khai thác gặp đá sớm, làm giảm trữ lượng thực tế. Để khắc phục, đơn vị chủ đầu tư đã điều chỉnh nguồn cung sang mỏ đất số 2 tại xã Bình An thuộc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn, đồng thời triển khai thủ tục mở rộng mỏ này.

Đối với đá xây dựng, nguồn cung phục vụ sản xuất bê tông xi măng hiện được mua thương mại, phù hợp với hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt. Công ty CP - Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam được ủy quyền thực hiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ đá tại thôn Thủ Thiện Hạ (xã Tây Sơn), dự kiến hoàn thành trong tháng 11-2026.

Tại DATP 2, nhu cầu đất đắp khoảng 10,52 triệu m³, trong đó 9 triệu m³ được điều phối, tận dụng từ hoạt động đào đắp trong dự án; 1,52 triệu m³ còn lại dự kiến lấy từ các mỏ đặc thù. Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh đã ủy quyền Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco (nhà thầu gói XL02) thực hiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ đất số 1 tại xã Ya Hội, trữ lượng 2,2 triệu m³. Nhà thầu đã ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai các thủ tục, dự kiến đầu tháng 1-2027 hoàn thành toàn bộ thủ tục cấp phép khai thác.

Khai thác cát phục vụ thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku tại mỏ cát ở xã Ia Tul. Ảnh: Vĩnh Yên

Đối với cát, các nhà thầu dự kiến sử dụng nguồn mua thương mại trong 6 tháng đầu, đồng thời hoàn thiện thủ tục cấp phép các mỏ tại địa bàn các xã Ia Tul, Ia Pa, Bình Khê. Thủ tục khảo sát, cấp phép mỏ đá tại xã Ya Ma cũng đang được triển khai. Theo kế hoạch, các thủ tục cấp phép mỏ đất, cát, đá thuộc DATP 2 sẽ hoàn thành đầu tháng 1-2027.

Theo ông Ngô Doãn Tuân - Tổng giám đốc Công ty CP - Tổng công ty Xây dựng và Lắp máy Việt Nam: Đơn vị đã hoàn thành thủ tục cấp phép 2 mỏ vật liệu đất đắp và cát tại các xã Bình Khê, Bình An, Bình Phú. Trong đó, mỏ đất số 4 tại xã Bình Khê có trữ lượng 1,75 triệu m³; mỏ cát tại xã Bình An và Bình Phú có trữ lượng 85.000 m³. Đơn vị đang hoàn thiện thủ tục cấp phép mỏ đá tại thôn Thủ Thiện Hạ (xã Tây Sơn), trữ lượng 1,3 triệu m³, để kịp thời cung cấp vật liệu cho dự án.

Tháo gỡ vướng mắc, quản lý chặt mỏ vật liệu

Xác định cao tốc Quy Nhơn - Pleiku là công trình trọng điểm, tại buổi kiểm tra tuyến ngày 7-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu các ban quản lý dự án, nhà thầu và cơ quan liên quan tăng cường phối hợp, khẩn trương hoàn thiện thủ tục khai thác các mỏ vật liệu.

Trong đó, đối với DATP 1, Ban Quản lý dự án giao thông và dân dụng tỉnh chỉ đạo nhà thầu hoàn thành thủ tục khai thác mỏ cát số 5 tại xã Bình An, xã Bình Phú, cùng mỏ đá tại thôn Thủ Thiện Hạ (xã Tây Sơn) trong tháng 11-2026.

Thi công cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đoạn qua phường An Nhơn. Ảnh: N.Hân

Tại DATP 2, Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Dacinco (nhà thầu gói XL02) phải khẩn trương hoàn thiện hồ sơ cấp phép mỏ đất số 1 tại xã Ya Hội, mỏ đất số 5 và mỏ cát Cxd103 tại các xã Ia Tul, Ia Pa; mỏ đá tại xã Ya Ma. Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 cũng phải sớm hoàn thiện thủ tục cấp phép khai thác mỏ cát số 3, số 6 tại xã Bình Khê.

Sở Công Thương phối hợp các đơn vị, địa phương hướng dẫn hồ sơ, thủ tục liên quan đến mỏ vật liệu, kịp thời xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Việc khai thác các mỏ vật liệu chỉ được tiến hành sau khi hoàn tất đầy đủ thủ tục pháp lý và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các mỏ vật liệu được cấp phục vụ dự án phải được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, tuyệt đối không tự ý cung ứng cho công trình khác khi chưa được phép.