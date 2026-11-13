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Gia Lai có 19 tòa nhà đạt chứng nhận công trình xanh

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HỒNG THƯƠNG HỒNG THƯƠNG
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(GLO)- Theo Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai, đến nay, trên địa bàn tỉnh có 19 tòa nhà được cấp chứng nhận công trình xanh theo tiêu chuẩn EDGE và LEED, với tổng diện tích sàn 679.285 m2.

Trong đó, có 18 tòa nhà đạt chứng nhận EDGE (được phát triển bởi Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC - thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới) và 1 tòa nhà đạt chứng nhận LEED (chứng nhận bởi Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ).

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Tòa nhà Ecohome Nhơn Bình xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh EDGE. Ảnh: Hồng Thương

18 tòa nhà đạt chứng nhận EDGE có tổng diện tích sàn 626.985 m2, xếp thứ 9 cả nước về quy mô diện tích sàn. Những tòa nhà này thuộc các dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại và công trình sản xuất; được xây dựng theo tiêu chuẩn xanh nhằm tạo ra không gian sống hiệu quả về năng lượng, tiết kiệm tài nguyên, giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu hóa kinh tế.

Tòa nhà đạt chứng nhận LEED là Nhà máy Delta Galil Việt Nam tại Cụm công nghiệp Cát Trinh (xã Phù Cát), thuộc Tập đoàn Delta Galil Industries (Israel) chuyên sản xuất sợi, vải dệt và hàng may mặc cao cấp. Nhà máy đạt chứng nhận LEED cấp độ vàng vào năm 2024 với tổng diện tích sàn 52.300 m2.

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