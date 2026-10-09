Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Những người tình nguyện làm sạch đường phố

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH NHẬT MINH NHẬT
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ tháng 7-2026 đến nay, anh Nguyễn Thành Phát (tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) và anh Võ Vĩnh Triều (tổ 5, phường Thống Nhất) tự bỏ tiền mua máy cắt cỏ, dụng cụ lao động, tranh thủ ngày cuối tuần phát quang cây bụi, thu gom rác trên những tuyến đường, vỉa hè nhiều cỏ dại.

Sáng 4-10, tại đường Lý Nam Đế (phường Hội Phú), anh Phát và anh Triều tiếp tục công việc quen thuộc. Tại đây, cây bụi mọc um tùm, xà bần và rác thải nằm rải rác trên vỉa hè. Sau khoảng 3 giờ lao động, 2 anh đã phát quang, dọn sạch gần 50 m vỉa hè.

Chứng kiến việc làm của 2 anh, ông Nguyễn Ngọc Liễn (tổ 5, phường Hội Phú) chia sẻ: “Tôi thường đi bộ tập thể dục quanh khu vực này. Nhiều đoạn vỉa hè bị cây bụi lấn chiếm, người đi bộ phải xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tôi đã quay video việc làm của 2 anh rồi gửi vào nhóm chi bộ, tổ dân phố để mọi người cùng biết và lan tỏa”.

Là người khởi xướng, anh Phát cho biết, thấy nhiều đoạn vỉa hè gần nhà bị cỏ dại che phủ, gây khó khăn cho việc đi lại, anh chủ động dọn dẹp. Nhận thấy việc làm có ích, anh rủ anh Triều cùng tham gia và mở rộng sang những tuyến đường khác.

nhung-nguoi-tinh-nguyen-lam-sach-duong-pho.jpg
Anh Nguyễn Thành Phát (bìa phải) và anh Võ Vĩnh Triều dọn dẹp vỉa hè đường Lý Nam Đế (phường Hội Phú) sáng 4-10. Ảnh: M.N

Anh Phát hiện làm việc tại Công ty CP Tập đoàn Trường Hải (phường Pleiku), còn anh Triều làm nông. Dù bận rộn, cả 2 vẫn dành thời gian để góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, làm đẹp cảnh quan.

Sau hơn 3 tháng, 2 anh đã phát quang, thu gom rác trên tổng chiều dài khoảng 10 km đường và vỉa hè ở một số xã, phường thuộc địa bàn TP. Pleiku (cũ).

Công việc cũng tiềm ẩn rủi ro. Gần đây, anh Phát phải tiêm phòng uốn ván sau khi giẫm mảnh chai trong lúc dọn cỏ. Trong quá trình dọn dẹp, nhiều người dân đến động viên, ngỏ ý hỗ trợ tiền, thức ăn, nước uống nhưng 2 anh đều từ chối.

“Được mọi người ủng hộ tinh thần đã là động lực rất lớn. Điều tôi mong muốn nhất là lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ môi trường sống đến với mọi người” - anh Phát bày tỏ.

2 anh còn quay nhiều video quá trình dọn dẹp, đăng tải trên các kênh TikTok “Phát Dọn Dẹp” và “Vĩnh Triều”, thu hút hàng chục nghìn lượt thích cùng nhiều bình luận, chia sẻ tích cực; không ít người gửi lời cảm ơn, động viên 2 anh.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc dọn dẹp đường phố không phải trách nhiệm của 2 anh, thậm chí hoài nghi họ làm để “kiếm view”. Dù đôi lúc chạnh lòng nhưng những lời bàn tán ấy cũng không làm 2 anh chùn bước.

“Tôi nghĩ nếu mình làm được điều gì có ích cho cộng đồng thì cứ làm. Ngoài dọn dẹp đường phố, chúng tôi còn tham gia các hoạt động thiện nguyện do các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức” - anh Triều chia sẻ.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Không gian sống

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Giữ ngói nhà cũ làm những mái hiên cho ngôi nhà mới

Không gian sống

Những viên ngói vảy cá được giữ lại sau khi ngôi nhà cũ bị phá dỡ đã có một đời sống mới trong căn nhà của gia đình hai thế hệ ở Tây Ninh. Chúng được dùng để lợp bốn mái hiên, trong đó có hai mái hiên nằm ngay bên trong nhà, gợi lại một khoảng không quen thuộc trong nếp sống gia đình Việt.

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Cầu Trần Hưng Đạo thi công 'thần tốc', dựng vòm thép chỉ sau 8 tháng khởi công

Không gian sống

Trên công trường dự án thi công cầu Trần Hưng Đạo những ngày tháng 8 này, đội ngũ công nhân dưới lòng sông, trên bờ đang khẩn trương tăng ca, máy móc hoạt động hết công suất. Sau gần 8 tháng thi công, dự án đã vượt qua những cột mốc khó khăn nhất, để bước vào giai đoạn tăng tốc về đích.

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Ngăn ô nhiễm từ cửa xả Ghềnh Ráng

Không gian sống

(GLO)- Nước thải sinh hoạt thường xuyên tràn qua cửa xả ven biển Ghềnh Ráng (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) gây mùi hôi, ảnh hưởng môi trường, cảnh quan và hoạt động du lịch. Việc nâng cấp hệ thống thu gom, xử lý nước thải đang được đặt ra nhằm xử lý dứt điểm tình trạng này.

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm thương mại - dịch vụ đường Nguyễn Văn Linh tại phường Hội Phú. Nhà đầu tư sẽ được lựa chọn thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Không gian sống

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Gia Lai tăng cường bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn, yêu cầu các sở, ngành, địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa ô nhiễm, xử lý nghiêm vi phạm, không để phát sinh các điểm nóng về môi trường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Từ đổi rác lấy quà đến hình thành thói quen sống xanh

Không gian sống

(GLO)- Những chương trình đổi rác lấy quà đang góp phần thay đổi cách người dân ứng xử với rác thải. Từ việc phân loại từng chai nhựa, lon nhôm hay viên pin cũ, nhiều gia đình đã dần hình thành thói quen phân loại rác tại nguồn, chung tay xây dựng môi trường sống xanh, sạch và bền vững.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Lơ Pang hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

Không gian sống

(GLO)- Việc tỉnh lộ 666 hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo thuận lợi cho người dân xã Lơ Pang trong đi lại, vận chuyển hàng hóa mà còn mở ra động lực mới để địa phương đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới.

null