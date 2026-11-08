Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý giá dịch vụ và vệ sinh môi trường tại Festival Cồng chiêng

(GLO)- Ngày 8-11, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 13586/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý giá dịch vụ và vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Theo UBND tỉnh, Chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” tối 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) thu hút đông đảo người dân và du khách.

Hàng ngàn người dân đến tham dự chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” tối 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Phương

Tuy nhiên, qua phản ánh, một số khu vực còn xảy ra tình trạng thu tiền trông giữ phương tiện không đúng quy định, tăng giá dịch vụ, mất cắp tài sản, bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm.

Để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch duy trì đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý phản ánh.

Trước phản ảnh về việc thu tiền giữ xe cao so với quy định, Công an phường Pleiku đã kịp thời chấn chỉnh một số điểm giữ xe ngay trong tối 7-11. Ảnh: Thanh Trung

UBND các phường, xã: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Biển Hồ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, thu tiền trông giữ phương tiện; xử lý tình trạng tăng giá, ép giá, chèo kéo du khách; khẩn trương thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài, tái diễn mà không kịp thời xử lý.

Các đơn vị phải triển khai ngay trong ngày 8-11, khắc phục những hạn chế phát sinh, bảo đảm chương trình nghệ thuật “Pleiku ơi!” tối cùng ngày diễn ra an toàn, chu đáo.