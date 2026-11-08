Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Môi trường - Đô thị

Không gian sống

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý giá dịch vụ và vệ sinh môi trường tại Festival Cồng chiêng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 8-11, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 13586/UBND-KGVX yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, quản lý giá dịch vụ và vệ sinh môi trường trong thời gian tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

Theo UBND tỉnh, Chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” tối 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku) thu hút đông đảo người dân và du khách.

hang-ngan-nguoi-dan-den-tham-gia-dem-hoi-cong-chieng.jpg
Hàng ngàn người dân đến tham dự chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng” tối 7-11 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết. Ảnh: Minh Phương

Tuy nhiên, qua phản ánh, một số khu vực còn xảy ra tình trạng thu tiền trông giữ phương tiện không đúng quy định, tăng giá dịch vụ, mất cắp tài sản, bán hàng rong, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; công tác vệ sinh môi trường chưa bảo đảm.

Để kịp thời kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại trên, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi trộm cắp, móc túi, gây rối trật tự công cộng. Cùng với đó, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch duy trì đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận, xử lý phản ánh.

cong-an-chan-chinh.jpg
Trước phản ảnh về việc thu tiền giữ xe cao so với quy định, Công an phường Pleiku đã kịp thời chấn chỉnh một số điểm giữ xe ngay trong tối 7-11. Ảnh: Thanh Trung

UBND các phường, xã: Pleiku, Hội Phú, Diên Hồng, Biển Hồ tăng cường kiểm tra việc niêm yết giá, thu tiền trông giữ phương tiện; xử lý tình trạng tăng giá, ép giá, chèo kéo du khách; khẩn trương thu gom rác thải, bảo đảm vệ sinh môi trường. Chủ tịch UBND các phường chịu trách nhiệm nếu để vi phạm kéo dài, tái diễn mà không kịp thời xử lý.

Các đơn vị phải triển khai ngay trong ngày 8-11, khắc phục những hạn chế phát sinh, bảo đảm chương trình nghệ thuật “Pleiku ơi!” tối cùng ngày diễn ra an toàn, chu đáo.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thông điệp về Gia Lai xanh - sạch - đẹp - thân thiện - mến khách

Thông điệp về Gia Lai xanh - sạch - đẹp - thân thiện - mến khách

(GLO)- Sau “Đêm hội Cồng chiêng”, Ban Tổ chức Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya gửi thông điệp cảm ơn, đồng thời kêu gọi chung tay xây dựng Gia Lai xanh, sạch, đẹp, thân thiện, mến khách. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn thông điệp.

Có thể bạn quan tâm

Hà Nội không di chuyển đồng loạt cây hoa sữa, người dân được chọn phương án xử lý

Hà Nội không di chuyển đồng loạt cây hoa sữa, người dân được chọn phương án xử lý

Không gian sống

(GLO)- Hà Nội sẽ khảo sát, lấy ý kiến người dân về việc điều chỉnh mật độ cây hoa sữa tại những khu vực trồng dày, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt. Thành phố khẳng định không di chuyển đồng loạt mà xem xét từng vị trí, ưu tiên bảo tồn cảnh quan và bản sắc đô thị.

Những người tình nguyện làm sạch đường phố

Những người tình nguyện làm sạch đường phố

Không gian sống

(GLO)- Từ tháng 7-2026 đến nay, anh Nguyễn Thành Phát (tổ 5, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) và anh Võ Vĩnh Triều (tổ 5, phường Thống Nhất) tự bỏ tiền mua máy cắt cỏ, dụng cụ lao động, tranh thủ ngày cuối tuần phát quang cây bụi, thu gom rác trên những tuyến đường, vỉa hè nhiều cỏ dại.

Nhà phố mặt tiền 4,5m vẫn rộng, thoáng nhờ giếng trời

Nhà phố mặt tiền 4,5m vẫn rộng, thoáng nhờ giếng trời

Không gian sống

Trên khu đất rộng 4,5x20m, ngôi nhà phố được tổ chức để ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu vào bên trong thay vì chỉ tập trung ở mặt tiền. Giếng trời, hệ cửa sổ lớn và cây xanh được bố trí xen kẽ, giúp các không gian sinh hoạt duy trì sự sáng thoáng dù nằm trên khu đất dài và hẹp.

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Nhà phố 7 tầng ngập tràn ánh sáng và cây xanh

Không gian sống

Nằm tại khu vực ngã tư Lý Thái Tổ - Sư Vạn Hạnh (TPHCM), ngôi nhà gồm một tầng hầm và 7 tầng nổi được thiết kế với nhiều khoảng mở, ban công và cây xanh. Bên cạnh yêu cầu về công năng, gia chủ còn đưa các quan niệm phong thủy vào quá trình bố trí không gian sống.

Thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải lặn biển bảo vệ rạn san hô

Khi người dân trở thành “người giữ biển”

Không gian sống

(GLO)- Hơn 10 năm qua, các thành viên Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản Nhơn Hải, phường Quy Nhơn Đông vẫn bền bỉ lặn biển thu gom rác, bảo vệ rạn san hô, cứu hộ rùa biển. Những việc làm âm thầm ấy góp phần hồi sinh hệ sinh thái, giữ nguồn lợi thủy sản, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng.

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Chung tay xóa “điểm nóng” rác thải ở phố Núi

Không gian sống

(GLO)- Theo thống kê, địa bàn 5 phường Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào, Biển Hồ (tỉnh Gia Lai) có tổng cộng 62 điểm rác phát sinh, tồn đọng. Ngoài ra, tại các khu dân cư vẫn còn một số điểm rác nhỏ lẻ, ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

null