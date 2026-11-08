Mãn nhãn với chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”

(GLO)- Tối 7-11, chương trình nghệ thuật “Đêm hội cồng chiêng”, một trong những hoạt động chính của chuỗi sự kiện Festival cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026 đã diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Tham dự chương trình, về phía đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương có Trung tướng Đào Tuấn Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân đoàn 34; Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Trần Thị Hoa Ry.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, địa phương.

Tham dự chương trình còn có đại diện 10 tỉnh, thành phố có đoàn nghệ nhân tham gia lễ hội cùng hàng ngàn người dân và du khách.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Festival cồng chiêng diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 là dịp tôn vinh di sản, tri ân các thế hệ nghệ nhân và cộng đồng đã bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa quý báu.



Đây cũng là cơ hội giới thiệu đến bạn bè trong nước và quốc tế một Gia Lai mới - nơi đại ngàn kết nối với biển xanh, nơi những giá trị văn hóa truyền thống hòa cùng khát vọng phát triển và hội nhập.

Quang cảnh chương trình. Ảnh: Lam Nguyên

“Gia Lai mong muốn văn hóa trở thành nguồn lực nội sinh cho phát triển bền vững, để du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng tạo thêm sinh kế, nâng cao đời sống người dân. Phát triển du lịch không phải để biến văn hóa thành những sản phẩm trình diễn đơn thuần, mà để văn hóa được trân trọng hơn và chính cộng đồng gìn giữ di sản được hưởng lợi từ những giá trị ấy” - Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.



Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận Bảo vật quốc gia đối với Bộ chiêng Kơ Đơ của người Jrai tại Gia Lai. Bộ chiêng có niên đại khoảng cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX, gồm 8 chiếc, trong đó có 5 chiêng bằng và 3 chiêng có núm, được chế tác thủ công với kỹ thuật tinh xảo.

Bộ cồng chiêng Kơ Đơ được giới thiệu tại đêm hội. Ảnh: Lam Nguyên

Đây là hiện vật đặc biệt, từng giữ vai trò quan trọng trong các hoạt động chính trị, xã hội và nghi lễ của cộng đồng Jrai; đồng thời gắn liền với một thiết chế xã hội đặc biệt của người Jrai - thiết chế Pơtao Apui (Vua Lửa).



Với tính độc bản, độc đáo cùng giá trị khoa học - văn hóa, tín ngưỡng cổ truyền nổi bật, Bộ chiêng Kơ Đơ đã được công nhận là Bảo vật quốc gia đợt 14 năm 2025 tại Quyết định số 236/QĐ-TTg ngày 3-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ.



Tiếp nối chương trình là phần trình diễn cồng chiêng và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc của các nghệ nhân cùng sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, qua đó tôn vinh Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên.

Sức cuốn hút của cồng chiêng tại đêm hội. Ảnh: Hoàng Hoài

Bằng sân khấu thực cảnh được dàn dựng công phu, chương trình tái hiện khung cảnh nhà rông, nhà sàn cùng đời sống, sinh hoạt tại buôn làng như dệt vải, gùi nước, giã gạo… Chính từ không gian đó, tiếng cồng chiêng ngân vang mãi.



Cùng với thưởng thức thanh âm cồng chiêng và những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc, khán giả còn được mãn nhãn với phần trình diễn của Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Lam, Nghệ sĩ Ưu tú Cao Minh, ca sĩ Phạm Anh Khoa, ca sĩ Thái Dương 9X, nhóm Bazan… qua các ca khúc: Tiếng chiêng gọi mùa lúa chín, Rước nước về làng, Ngày mai anh đi, Chư Sê nắng lên, Em ở làng nào, Chào Gia Lai, Giai điệu dân ca Bahnar ru con, Ke ơi, Giữ lấy cồng chiêng.

Ca sĩ Vinh Khuất trình diễn tại chương trình "Đêm hội cồng chiêng". Ảnh: Hoàng Hoài

Đặc biệt, điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của nhạc sĩ, ca sĩ người Đức gốc Việt Vinh Khuất với ca khúc được anh sáng tác riêng cho lễ hội, đó là Vang xa tiếng cồng chiêng.



Tiếp đó, liên khúc “Tiếng trống cao nguyên” và màn bắn pháo hoa nghệ thuật kéo dài 15 phút đã khép lại chương trình đêm hội trong cảm xúc thăng hoa, trong niềm tự hào về bản sắc và văn hóa dân tộc.

Dưới đây là một số hình ảnh đẹp tại chương trình

Ảnh: Hoàng Hoài

Ảnh: Ngọc Nhuận

Ảnh: Hoàng Hoài

Ảnh: Chu Hằng