(GLO)- Sáng 25-11, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai khai mạc lớp bồi dưỡng về sáng tác và ứng dụng công nghệ trong sáng tác, phối khí, sản xuất âm nhạc.

Tham gia lớp bồi dưỡng có 40 học viên là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật, cán bộ làm công tác văn hóa, giáo viên âm nhạc và những người hoạt động nghệ thuật trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng. Ảnh: Dũng Nhân

Trong thời gian từ ngày 25 đến 27-11, các học viên được nhạc sĩ Đức Trịnh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam; nhạc sĩ Mai Kiên - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Thạc sĩ Tạ Giáng Son - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nhạc sĩ Việt Nam, giảng viên Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội trực tiếp hướng dẫn 3 chuyên đề: kỹ năng, kinh nghiệm sáng tác ca khúc; khai thác chất liệu dân gian, ứng dụng công nghệ trong sáng tác; chỉnh sửa lời ca, giai điệu, hòa âm, phối khí và hoàn thiện sản phẩm âm nhạc.



Thông qua lớp bồi dưỡng, học viên được trang bị kiến thức, kỹ năng sáng tác, tiếp cận các phương pháp sản xuất âm nhạc mới, ứng dụng công nghệ vào thực tiễn sáng tác, góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm âm nhạc trên địa bàn tỉnh.