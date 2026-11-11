Thư mời tham gia thiết kế bìa ấn phẩm Báo Gia Lai Xuân Đinh Mùi 2027

Nhằm tạo diện mạo mới mẻ, ấn tượng cho trang bìa của ấn phẩm, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng kính mời các nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nhà thiết kế đồ họa chuyên và không chuyên tham gia cộng tác ảnh bìa cho Báo Gia Lai Xuân Đinh Mùi 2027 với các thông tin cụ thể như sau:

1. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM

- Chủ đề và thông điệp: Thể hiện không khí mùa xuân, làm rõ khát vọng vươn lên của Gia Lai dựa trên nền tảng văn hóa giàu bản sắc địa phương, con người năng động, sáng tạo trong lao động, học tập, công tác, kết hợp khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, thể hiện ở các lĩnh vực thế mạnh, tiềm năng phát triển của tỉnh như: công nghiệp, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, nông nghiệp công nghệ cao...

- Bố cục và màu sắc: Trang trọng, tươi vui, hiện đại.

- Các yếu tố hiện diện trên bìa:

+ Măng sét Báo Gia Lai.

+ Tên ấn phẩm: Xuân Đinh Mùi 2027.

+ Chủ đề của số báo: Khát vọng mùa xuân.

- Hình thức: Ảnh chụp, thiết kế đồ họa

- Quy chuẩn kỹ thuật:

+ Kích thước: 28 x 41cm.

+ Độ phân giải: Tối thiểu 300 DPI, hệ màu CMYK.

+ Định dạng file: File thiết kế gốc (AI, PSD, hoặc PDF vector) kết hợp file ảnh xem trước (JPG/PNG chất lượng cao).

2. QUYỀN LỢI CỦA TÁC GIẢ/ĐƠN VỊ THAM GIA

- Tác giả của tác phẩm được chọn đăng sẽ nhận được thù lao thiết kế đặc biệt theo quy định của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

- Được ghi danh (credit) ở mục giới thiệu tác giả.

- Nhận được ấn phẩm báo Xuân 2027 bản in lưu niệm từ Tòa soạn.

(Tác phẩm không được lựa chọn không gửi trả lại và không chi trả thù lao).

3. Thời gian và địa chỉ nhận tác phẩm

- Thời gian nhận: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31-12-2026.

- Hình thức gửi: Gửi file thiết kế qua email: baogialai1725@gmail.com hoặc gửi trực tiếp tại Tòa soạn: Số 23 Mai Xuân Thưởng, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai.

+ Thông tin liên hệ hỗ trợ: Bộ phận Thường trực:

1. Bà Đoàn Thị Bích Nga - Trưởng Phòng Thư ký - Biên Tập, số điện thoại liên hệ: 0935752668.

2. Ông Nguyễn Bá Phúc - Phó trưởng phòng Thư ký - Biên tập, số điện thoại liên hệ: 0914123860.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai rất mong nhận được sự hưởng ứng, cộng tác nhiệt tình từ các nhiếp ảnh gia, họa sĩ, nhà thiết kế và cộng tác viên để cùng tạo nên một ấn phẩm Báo Gia Lai Xuân Đinh Mùi 2027 đặc sắc và ấn tượng!

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