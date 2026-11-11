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7 cuốn sách của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật chính thức lên Amazon

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo VTV, TTXVN, VTV)

(GLO)- Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa đưa 7 cuốn sách tiếng Anh đầu tiên lên nền tảng thương mại điện tử Amazon, mở rộng cơ hội tiếp cận độc giả toàn cầu, góp phần quảng bá lịch sử, văn hóa, tư tưởng và hình ảnh đất nước, con người Việt Nam ra thế giới.

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vừa chính thức đưa 7 đầu sách đầu tiên lên nền tảng Amazon và bắt đầu mở bán tới bạn đọc quốc tế. Đây được xem là bước tiến mới trong đổi mới phương thức phát hành, thúc đẩy chuyển đổi số và mở rộng hoạt động xuất bản Việt Nam ra thị trường toàn cầu.

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7 cuốn sách đầu tiên của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật lên Amazon. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật

Để triển khai hoạt động này, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Công ty Cổ phần Sách Omega Việt Nam (Omega Plus) khai thác hệ thống phân phối của Amazon. Qua đó, các xuất bản phẩm không chỉ tiếp cận độc giả thông qua những kênh phát hành truyền thống mà còn có thêm cơ hội hiện diện trên nền tảng thương mại điện tử quốc tế.

Theo Nhà xuất bản, 7 cuốn sách được lựa chọn có nội dung phong phú, tập trung vào những chủ đề quan trọng về lịch sử, chính trị, văn hóa và quá trình xây dựng, phát triển đất nước. Cụ thể gồm: President Ho Chi Minh - Biography and Career (Chủ tịch Hồ Chí Minh - Tiểu sử và sự nghiệp); Dien Bien Phu - Moments in History (Điện Biên Phủ - Những thời khắc lịch sử); Determination and Persistence in Preventing and Fighting Corruption, Building a Clean and Strong Party and State (Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, xây dựng Đảng và Nhà nước trong sạch, vững mạnh).

Bốn đầu sách còn lại là Building and Developing an Advanced Vietnamese Culture Deeply Imbued with National Identity (Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc); Thousand Years of Viet Nam National Civilization (Ngàn năm văn hiến quốc gia Việt Nam); A War Account: 1-2-3-4.75 (Biên bản chiến tranh 1-2-3-4.75) và Vo Nguyen Giap: The People's General (Võ Nguyên Giáp - Vị tướng của nhân dân).

Các ấn phẩm mang đến nhiều góc tiếp cận về Việt Nam, từ cuộc đời, tư tưởng và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiến thắng Điện Biên Phủ, những đóng góp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng và phát triển nền văn hóa dân tộc. Qua đó, độc giả quốc tế có thêm nguồn tư liệu để tìm hiểu về lịch sử, con người và những thành tựu phát triển của Việt Nam.

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