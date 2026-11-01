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19 câu lạc bộ tham gia giao lưu dân vũ tại Quảng trường Đại Đoàn Kết

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MINH CHÍ
HÀ ĐỨC THÀNH
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(GLO)- Chiều 31-10, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra chương trình giao lưu dân vũ với sự tham gia của 19 câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ trong và ngoài tỉnh.

Đây là một trong những hoạt động diễn ra trong dịp Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026.

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19 câu lạc bộ, đội, nhóm dân vũ trình diễn tại Quảng trường Đại Đoàn Kết trong dịp Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa Dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya năm 2026. Ảnh: Hà Đức Thành

Với 33 lượt tiết mục qua 2 vòng giao lưu, các đội đã mang đến những màn trình diễn sôi động, được dàn dựng công phu trên nền những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, con người Việt Nam và tình yêu cuộc sống.

Những bước nhảy khỏe khoắn, đồng đều cùng trang phục đa dạng, rực rỡ sắc màu đã tạo nên không khí vui tươi, hào hứng, thu hút sự cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.

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Một tiết mục dân vũ đặc sắc tại chương trình. Ảnh: Hà Đức Thành

Đây là dịp để các câu lạc bộ dân vũ gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm; đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, góp phần thúc đẩy phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong cộng đồng.

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