Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 bắt đầu tiếp nhận đề cử cho 4 nhóm hạng mục

(GLO)- Ngày 14-11, Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026 với thông điệp “Đánh thức di sản - Lan tỏa tinh hoa - Kết nối điểm đến” chính thức được công bố, bắt đầu tiếp nhận đề cử cho 18 giải thưởng thuộc 4 nhóm hạng mục.

Chiều 14-11, tại TP. Hồ Chí Minh, Báo Văn Hóa, Công ty TNHH Truyền thông Sáng tạo ZOA (ZOA Creative) phối hợp cùng Tạp chí Vietnam Travel tổ chức họp báo công bố Giải thưởng Tinh hoa Việt 2026.

Quang cảnh buổi họp báo công bố giải thưởng Tinh Hoa Việt 2026. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp/NDO

Năm nay, giải thưởng được định hướng mở rộng, không chỉ ghi nhận thành tựu nghệ thuật mà còn chú trọng các dự án bảo tồn di sản, sản phẩm du lịch văn hóa và sáng kiến truyền thông có sức lan tỏa.

Theo Ban tổ chức, 18 giải thưởng được chia thành 4 nhóm:

Tinh hoa Âm nhạc: Tôn vinh bài hát, album, MV, chương trình biểu diễn nổi bật; đồng thời ghi nhận nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ.

Tôn vinh bài hát, album, MV, chương trình biểu diễn nổi bật; đồng thời ghi nhận nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc và ca sĩ. Tinh hoa Nghệ thuật đa lĩnh vực: Bao quát văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh và các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, nghệ thuật.

Bao quát văn học, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh và các hoạt động bảo tồn di sản văn hóa, nghệ thuật. Tinh hoa Lan tỏa: Ghi nhận tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm du lịch văn hóa, sự kiện, dự án sáng tạo và truyền thông có ảnh hưởng tích cực; trong đó có 5 giải dành cho các nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt.

Ghi nhận tác phẩm nghệ thuật, sản phẩm du lịch văn hóa, sự kiện, dự án sáng tạo và truyền thông có ảnh hưởng tích cực; trong đó có 5 giải dành cho các nghệ sĩ lan tỏa văn hóa Việt. Tinh hoa Cống hiến: Giải thưởng đặc biệt dành cho những cá nhân, tập thể có đóng góp lâu dài cho cộng đồng và đời sống văn hóa, nghệ thuật.

Các tác phẩm, sản phẩm, công trình và dự án tham gia phải được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 15-11-2025 đến 15-12-2026, trừ những trường hợp có quy định riêng. Ban tổ chức tiếp nhận đề cử từ ngày 14-11-2026; dự kiến công bố danh sách đề cử chính thức vào ngày 9-1-2027 và tổ chức lễ trao giải trong tháng 2-2027.

Bên cạnh hoạt động trao giải, Ban tổ chức còn triển khai Tinh hoa Việt Collection nhằm giới thiệu các thương hiệu, nhân vật tiêu biểu, kết nối doanh nghiệp du lịch với những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Chuỗi phim tài liệu về các lễ hội Việt Nam dự kiến ra mắt từ ngày 22-11 trên các nền tảng số, hướng đến khán giả trẻ và công chúng quốc tế.

Thông qua giải thưởng, Ban tổ chức kỳ vọng tạo cầu nối giữa bảo tồn di sản, sáng tạo nghệ thuật, truyền thông và du lịch; qua đó thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa, đưa các giá trị truyền thống trở thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.