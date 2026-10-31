Gia Lai hôm nay
Du lịch xanh
Điểm đến Gia Lai
Khám phá và trải nghiệm
Kỹ năng sống
Văn hóa và Bản sắc
Ẩm thực Gia Lai
Cẩm nang du lịch
Đi muôn phương
Multimedia
{ Gia Lai sáng tạo { Emagazine { Infographic { Gia Lai mỗi tuần một điểm đến { Video { 60s Gia Lai

Văn hóa và Bản sắc

Sôi động đêm nhạc đường phố “Diên Hồng - Âm vang phố núi”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGỌC DUY NGỌC DUY
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Hưởng ứng Festival Cồng chiêng - Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đang Ya gắn với Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, tối 30-10, UBND phường Diên Hồng tổ chức đêm nhạc đường phố với chủ đề “Diên Hồng - Âm vang phố núi”.

toan-canh-dem-nhac-duong-pho-dien-hong-am-vang-pho-nui-tai-pho-am-thuc-dien-hong-anh-ngoc-duy.jpg
Toàn cảnh đêm nhạc đường phố “Diên Hồng - Âm vang phố núi”. Ảnh: Ngọc Duy

Chương trình có sự tham gia biểu diễn của Pleimer Town Band với gần 20 tiết mục thuộc nhiều thể loại như pop, rock, rap, ballad... Các tiết mục thu hút sự quan tâm, cổ vũ của đông đảo người dân và du khách.

Bên cạnh các tiết mục biểu diễn, ban nhạc còn giao lưu, trò chuyện với khán giả, tạo không khí sôi động, gần gũi tại Phố ẩm thực Diên Hồng.

soi-dong-dem-nhac-duong-pho-dien-hong-am-vang-pho-nui.jpg
Pleimer Town Band biểu diễn tại đêm nhạc đường phố “Diên Hồng - Âm vang phố núi”. Ảnh: Ngọc Duy

Thông qua chương trình, phường Diên Hồng hướng đến xây dựng Phố ẩm thực Diên Hồng không chỉ là điểm phục vụ ăn uống mà còn là không gian giao lưu văn hóa, nghệ thuật và giải trí, qua đó tạo thêm sức hút cho điểm đến, thúc đẩy hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn.

nguoi-dan-va-du-khach-theo-doi-cac-tiet-muc-bieu-dien-tai-pho-am-thuc-dien-hong-anh-ngoc-duy.jpg
Người dân và du khách theo dõi các tiết mục tại Phố ẩm thực Diên Hồng. Ảnh: Ngọc Duy
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Giai điệu “Một hôm quay về” cho người trẻ xa quê

Giai điệu “Một hôm quay về” cho người trẻ xa quê

(GLO)- Chiều tối 7-2, tại hàng thông trăm tuổi (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), chương trình âm nhạc miễn phí “Một hôm quay về” thuộc chuỗi hoạt động Pleimer Town đã thu hút đông đảo khán giả, mang đến không gian nghệ thuật gần gũi giữa thiên nhiên phố núi.

Có thể bạn quan tâm

Ngân hàng Thanh âm Việt Nam sẽ lưu giữ những gì?

Ngân hàng Thanh âm Việt Nam sẽ lưu giữ những gì?

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Từ tiếng rao phố thị, lời ru, tiếng nhạc cụ dân tộc đến những giai điệu sáng tạo của cộng đồng, Ngân hàng Thanh âm Việt Nam được định hướng trở thành nguồn tài nguyên âm nhạc số, góp phần lưu giữ bản sắc văn hóa, kết nối người sáng tạo và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Những nữ nghệ nhân giữ thanh âm núi rừng

Những nữ nghệ nhân giữ thanh âm núi rừng

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Trong cộng đồng Bahnar, Jrai, làm nhạc cụ, truyền dạy cồng chiêng vốn gần như được mặc định là chuyện của đàn ông. Nhưng bằng tài năng và tình yêu với văn hóa dân tộc, một số nữ nghệ nhân đang lặng lẽ góp sức giữ gìn, trao truyền những thanh âm của núi rừng.

Buôn làng rộn tiếng cồng chiêng

Buôn làng rộn tiếng cồng chiêng

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Từ những lớp tập huấn nối tiếp bằng các đêm trình diễn tại buôn làng đến các chương trình cồng chiêng được tổ chức định kỳ, mở rộng về nhiều địa phương, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đang diễn ra sôi nổi trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giữ nếp làng giữa phố

Giữ nếp làng giữa phố

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Rời những buôn làng xa xôi đến sống giữa đô thị Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều gia đình người Jrai vẫn giữ tiếng mẹ đẻ, các nghi lễ vòng đời, những món ăn truyền thống như một cách neo mình vào cội nguồn.

Kết nối giá trị văn hóa, quảng bá điểm đến.

Kết nối giá trị văn hóa, quảng bá điểm đến

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Những sắc màu văn hóa từ nhiều miền đất cùng hội tụ giữa lòng Gia Lai, tạo nên một không gian vừa gần gũi vừa mới mẻ. Người thưởng lãm có thể thưởng thức nghệ thuật, tìm hiểu văn hóa và cảm nhận rõ hơn sự đa dạng làm nên diện mạo du lịch Việt Nam hôm nay.

Đừng để AI “kể sai” lịch sử, văn hóa

Đừng để AI “kể sai” lịch sử, văn hóa

Văn hóa và Bản sắc

(GLO)- Sự bùng nổ của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) đang mở ra cách làm mới cho các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục lịch sử, giới thiệu văn hóa. Tuy nhiên, đằng sau sự hấp dẫn ấy là nguy cơ đáng lo ngại với những chi tiết sai lệch, gây ngộ nhận đối với người xem, nhất là giới trẻ.