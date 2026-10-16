Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh làm Chủ tịch Hội đồng xét tặng danh hiệu nghệ nhân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (theo Chinhphu.vn, Báo Văn Hóa)

(GLO)- Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

bo-truong-lam-thi-phuong-anh-chuan-zixx.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh làm chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư. Ảnh: Chinhphu.vn

Theo quyết định, bà Lâm Thị Phương Thanh - Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, giữ chức Chủ tịch Hội đồng. Hai Phó Chủ tịch Hội đồng là Tiến sĩ Hoàng Đạo Cương - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ; Tiến sĩ Phạm Huy Giang - Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Bộ Nội vụ.

Hội đồng có 12 thành viên, gồm đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, di sản.

Hội đồng có trách nhiệm giúp Thủ tướng Chính phủ tổ chức xét, lựa chọn những cá nhân đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Tư.

Hoạt động của Hội đồng được thực hiện theo Nghị định số 93/2023/NĐ-CP ngày 25-12-2023 của Chính phủ về xét tặng hai danh hiệu trên. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, đồng thời tổ chức Tổ Thư ký giúp việc do Bộ trưởng thành lập. Tổ Thư ký được sử dụng con dấu của Bộ để giải quyết công việc theo quy định.

tempimage4xkbea.jpg
Các nghệ nhân Jrai thực hành nghề tạc tượng gỗ dân gian-một di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc của cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên. Ảnh: Phương Vi

Các thành viên Hội đồng và Tổ Thư ký làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Chủ tịch Hội đồng quyết định nguyên tắc làm việc của Hội đồng. Kinh phí hoạt động và tổ chức xét tặng được bố trí từ ngân sách nhà nước trong kinh phí hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, theo quy định tại Thông tư số 143/2025/TT-BTC ngày 31-12-2025 của Bộ Tài chính. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Việc thành lập Hội đồng cấp Nhà nước là bước tổ chức thực hiện quy trình xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đóng góp trong việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, theo các tiêu chuẩn và trình tự được quy định tại Nghị định số 93/2023/NĐ-CP.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Tây

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Tây

Thời sự

(GLO)- Chiều 14-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm Tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Tây.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

Thời sự

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Giám sát tiến độ các dự án đầu tư ngoài ngân sách tại phường Quy Nhơn Bắc

Thời sự

(GLO)- Sáng 13-10, Tổ giám sát số 1 của Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh làm tổ trưởng đã giám sát tình hình triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tại phường Quy Nhơn Bắc.

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Tích cực phối hợp tháo gỡ khó khăn để đảm bảo tiến độ triển khai các dự án

Thời sự

(GLO)- Ngày 12-10, Tổ giám sát số 1 do đồng chí Trương Văn Đạt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Gia Lai làm tổ trưởng đã làm việc với UBND xã Ia Khươl và phường Pleiku về tình hình thực hiện, triển khai các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc thăm công trường Tổ hợp Muyuan ngay trong ngày khởi công

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc đã đến thăm công trường Tổ hợp Muyuan tại xã Pờ Tó, động viên nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để tổ hợp dự án sớm đi vào hoạt động.

Hội Gặp gỡ Việt Nam cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Cam kết đồng hành cùng chuỗi đối thoại về biến đổi khí hậu vào năm 2027

Thời sự

(GLO)- Chiều 11-10, chương trình “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” năm 2026 đã khép lại sau 2 ngày diễn ra. Sự kiện đã kết nối các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách, tổ chức tài chính và đối tác quốc tế nhằm tìm kiếm giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, thúc đẩy chuyển đổi xanh.

null