(GLO)- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương chủ động rà soát nguồn lực, dư địa phát triển, xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 sát thực tế, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Chiều 20-11, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với 6 xã, phường gồm: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Tây và Nhơn Châu về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện cả năm 2026; đồng thời xây dựng kế hoạch, phương án và kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 15 doanh nghiệp đang đầu tư trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Bích Hoa - Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nam báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong năm 2026, các xã, phường đã tập trung triển khai nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội với tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền); đồng thời đề cao phương châm “bàn làm, không bàn lùi”.

Nhờ đó, đến nay, hầu hết chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm do UBND tỉnh giao đã đạt và vượt kế hoạch; một số nhiệm vụ còn lại đang được triển khai bảo đảm tiến độ. Ước tính cả năm 2026, các địa phương đều hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu được giao.

Cụ thể, tốc độ tăng giá trị sản phẩm năm 2026 của phường Quy Nhơn ước đạt 11,99%; Quy Nhơn Nam ước đạt 11,51%; Quy Nhơn Bắc ước đạt 12,29%; Quy Nhơn Đông ước đạt 13,15%; Quy Nhơn Tây ước đạt 10,33% và xã Nhơn Châu ước đạt 10,06%.

Trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2026 và dự báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, các địa phương xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số.

Trong đó, phường Quy Nhơn đặt mục tiêu tăng 12%; Quy Nhơn Nam 12%; Quy Nhơn Bắc 12,47%; Quy Nhơn Đông 13,19%; Quy Nhơn Tây từ 10,98% trở lên và xã Nhơn Châu 10,20%.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp rà soát, hướng dẫn và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thủ tục, nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư vốn ngoài ngân sách trên địa bàn...

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu trước hết, các địa phương phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát toàn diện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; đánh giá đúng khả năng thực hiện từ nay đến cuối năm để có giải pháp cụ thể, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, kế hoạch được giao.

Trong đó, đặc biệt quan tâm 5 chỉ tiêu quan trọng gồm: tốc độ tăng trưởng GRDP, thu ngân sách nhà nước, giải ngân vốn đầu tư công, thu nhập bình quân đầu người và tỷ lệ hộ nghèo.

Đối với những chỉ tiêu chưa đạt hoặc có nguy cơ không đạt, phải phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, xác định trách nhiệm và đề ra giải pháp khắc phục.

Đối với nhiệm vụ năm 2027, đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương xây dựng lại kịch bản tăng trưởng theo từng ngành, lĩnh vực, từng quý, trên cơ sở đánh giá sát tiềm năng, lợi thế và dư địa phát triển.

Ông Dương Hiệp Hưng - Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu báo cáo tình hình phát triển du lịch ở địa phương. Ảnh: Trọng Lợi

Về các giải pháp phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tập trung rà soát toàn bộ dự án đầu tư công và ngoài ngân sách trên địa bàn, phân loại cụ thể dự án đang triển khai, dự án chuẩn bị đầu tư và dự án còn vướng mắc.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương phải quan tâm công tác quy hoạch, chỉnh trang đô thị, khai thác hiệu quả không gian và quỹ đất để tạo diện mạo mới cho khu vực Quy Nhơn. Trong quá trình thực hiện phải chú trọng phương án bố trí, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Đồng chí cũng lưu ý các địa phương phải giữ vững đoàn kết, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, tăng cường phối hợp giữa cấp ủy, chính quyền và các phòng, ban chuyên môn. Những vấn đề khó, phức tạp cần được đưa ra tập thể bàn bạc, thống nhất phương án giải quyết, bảo đảm đúng quy định và vì lợi ích chung.

Công tác di dời, bố trí tái định cư cho các hộ dân sống vùng sạt lở ở núi Một cần triển khai khẩn trương. Ảnh: Trọng Lợi

Các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo người có công, đối tượng chính sách, giảm nghèo bền vững; bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 theo hướng cao hơn, có tính khả thi và tạo được sự đột phá; xác định rõ từng nguồn lực, từng dự án, từng nhiệm vụ và lộ trình thực hiện theo quý.

Quá trình triển khai phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không trông chờ, ỷ lại, không để công việc đình trệ do thiếu quyết tâm hoặc thiếu phối hợp.

Với vai trò là khu vực trung tâm, đầu tàu kinh tế của tỉnh, các địa phương thuộc khu vực Quy Nhơn phải phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, chủ động tạo ra những động lực và giá trị tăng trưởng mới, đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh trong năm 2027.