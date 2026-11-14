Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra, khảo sát một số dự án đầu tư và làm việc với 7 xã, phường

(GLO)- Ngày 14-11, Đoàn công tác của UBND tỉnh Gia Lai do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra một số dự án và làm việc với 7 xã, phường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; đại diện khoảng 20 doanh nghiệp lớn đang đầu tư trên địa bàn các xã, phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: R’Piên.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát 5 dự án tại các xã, phường: Gào, Diên Hồng, An Phú, Thống Nhất, Biển Hồ.

Tại xã Gào, đoàn công tác đã khảo sát tại vị trí quy hoạch Dự án khu logistics tại Plei Gào B có diện tích 28,8 ha. Đây là dự án được địa phương đề xuất đưa vào danh mục kêu gọi thu hút đầu tư trong giai đoạn 2027-2028 nhằm hình thành khu logistics ở vị trí giao cắt giữa quy hoạch cao tốc Pleiku - Lệ Thanh và cao tốc Bắc - Nam phía Tây.

Tiếp đó, đoàn công tác đã khảo sát tại vị trí quy hoạch Dự án Khu phức hợp nhà ở và dịch vụ phường Diên Hồng với quy mô khoảng 98 ha. Dự án được định hướng hình thành khu hỗn hợp ở thương mại, nhà ở xã hội và dịch vụ công cộng như quảng trường trung tâm, phố thương mại - cà phê - dịch vụ, các hoạt động thể dục thể thao sinh hoạt cộng đồng.

Đoàn công tác khảo sát tại vị trí quy hoạch Dự án khu logistics tại Plei Gào B (xã Gào). Ảnh: Hà Duy

Tại xã Biển Hồ, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã khảo sát quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái an dưỡng Biển Hồ. Dự án có quy mô trên 19 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến trên 1.250 tỷ đồng, hiện đang được một số nhà đầu tư quan tâm, đề xuất triển khai dự án.

Đoàn cũng khảo sát quy hoạch Dự án Khu thương mại dịch vụ, hỗn hợp đường Lê Văn Sỹ (phường Thống Nhất) có quy mô gần 2 ha; dự kiến hình thành khu vui chơi, giải trí, thương mại dịch vụ hỗn hợp, phục vụ dân cư và khách du lịch tuyến Biển Hồ.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát quy hoạch Dự án Khu du lịch sinh thái an dưỡng Biển Hồ. Ảnh: Hà Duy

Đồng thời, đoàn đã khảo sát tại vị trí quy hoạch Tổ hợp dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo Nafoods tại phường An Phú do Tập đoàn Nafoods đề xuất. Dự án có quy mô 25 ha, với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.680 tỷ đồng.

Qua kiểm tra, nghe báo cáo của các xã, phường, nhà đầu tư đối với các dự án đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh quan điểm: Tỉnh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư khảo sát, đề xuất triển khai các dự án; xem đây là giải pháp hàng đầu để các xã, phường nói riêng và tỉnh Gia Lai nói chung đạt được mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn khảo sát vị trí quy hoạch Tổ hợp dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đổi mới sáng tạo Nafoods tại phường An Phú. Ảnh: Hà Duy

Đối với các dự án trong danh mục được các xã, phường đề xuất kêu gọi đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, về mặt chủ trương tỉnh luôn ủng hộ. Tuy nhiên, các địa phương, nhà đầu tư cần phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng quy hoạch chi tiết, cụ thể; đánh giá kỹ về tính khả thi; trên hết là phải thu hút dự án thật, triển khai thật để đóng góp thực chất vào mục tiêu tăng trưởng của địa phương và của tỉnh.

Đặc biệt, cần ưu tiên những dự án logistics, chế biến sâu nông sản, nông nghiệp công nghệ cao… có sức ảnh hưởng, tác động đến chung cả khu vực cũng như toàn tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát quy hoạch Dự án Khu thương mại dịch vụ, hỗn hợp đường Lê Văn Sỹ tại phường Thống Nhất. Ảnh: Hà Duy

Sau khi kiểm tra thực tế tại các dự án, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với 7 xã, phường gồm: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất, Gào, Biển Hồ.

Tại buổi làm việc, các xã, phường đã báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng và ước thực hiện năm 2026; phương án và kịch bản tăng trưởng năm 2027 của địa phương.

Nhìn chung, trong năm 2026, các xã, phường đã duy trì đà phát triển kinh tế - xã hội tích cực, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm tại các địa phương đạt từ 10-12,12%, cho thấy dư địa và động lực tăng trưởng khá rõ nét.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Thu ngân sách nhà nước ghi nhận kết quả nổi bật; nhiều địa phương vượt xa dự toán tỉnh giao. Hoạt động thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển mạnh, nhất là tại các phường đô thị. Trong đó, Thống Nhất phát huy lợi thế xuất khẩu cà phê với kim ngạch đạt 178,6 triệu USD.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tại một số địa phương đạt 100% kế hoạch; thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp, cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng có chuyển biến tích cực.

Cùng với phát triển kinh tế, các địa phương chú trọng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2027.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: 7 xã, phường được xác định là địa bàn trọng điểm, đóng vai trò hạt nhân, đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế của khu vực phía Tây cũng như của toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND phường Hội Phú Vũ Mạnh Định báo cáo tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, các địa phương cần quyết tâm, nỗ lực cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chủ động xây dựng được kế hoạch, phương án và kịch bản tăng trưởng của năm 2027 cũng như những năm tiếp theo hết sức chi tiết, cụ thể, sát thực tế và có tính khả thi cao đối với từng khu vực kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, đối với lĩnh vực nông nghiệp, các địa phương cần có giải pháp gia tăng giá trị, năng suất, sản lượng cây trồng; đẩy mạnh xây dựng mã số vùng trồng cho các loại cây trồng chủ lực; triển khai các mô hình liên kết chuỗi.

Đối với lĩnh vực công nghiệp - xây dựng, các địa phương cần tăng cường thu hút các dự án đầu tư ngoài ngân sách; bám sát nhà đầu tư để xây dựng lộ trình triển khai chi tiết đối với từng dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhanh chóng hoàn thiện thủ tục, hồ sơ theo đúng quy trình để khởi công các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đại diện các doanh nghiệp kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Đối với lĩnh vực thương mại - dịch vụ, cần có giải pháp kích cầu tiêu dùng, thu hút du lịch thông qua việc tổ chức các chương trình, sự kiện có quy mô theo từng tháng, từng quý.

Các phường trung tâm của khu vực Pleiku tập trung cùng nhau tổ chức mỗi tháng 1 sự kiện, có thể xã hội hóa; đồng thời, có thể tổ chức riêng tùy theo đặc điểm, thế mạnh của từng địa phương. Bên cạnh đó, các sở, ngành phải nỗ lực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho địa phương trong lĩnh vực quản lý.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, với vị thế là địa bàn trọng điểm, các xã, phường cần tăng cường công tác quản lý đô thị, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xây dựng, hướng đến đô thị đồng bộ, khang trang, có tính thẩm mỹ. Đồng thời, chú trọng quản lý vỉa hè, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm an ninh trật tự.

Toàn bộ hệ thống suối trong khu vực cần nghiên cứu đầu tư xây dựng kè, góp phần chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm an toàn và tạo động lực thúc đẩy phát triển khu vực.

Các địa phương cần quán triệt tinh thần “chính quyền phục vụ và kiến tạo”, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, lắng nghe, đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp. KPI phải được xem là thước đo hiệu quả công việc; mỗi cán bộ, công chức cần nghiêm túc chấp hành, thực hiện nhiệm vụ bằng tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm.