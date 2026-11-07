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Khởi công dự án nhà ở xã hội đầu tiên ở khu vực Tây Gia Lai

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(GLO)- Sáng 7-11, tại phường Hội Phú, Công ty TNHH Happy House Gia Lai tổ chức lễ khởi công Dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh.

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Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Phi Long

Dự lễ có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh được triển khai trên khu đất có diện tích gần 1,2 ha, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 740 tỷ đồng.

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Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Phi Long

Dự án gồm 2 tòa chung cư nhà ở xã hội cao 15 tầng, cung cấp khoảng 546 căn hộ cùng các công trình nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông nội bộ, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân.

Dự án không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở của người dân mà còn đóng góp tích cực vào quá trình chỉnh trang đô thị, xây dựng phường Hội Phú trở thành khu vực đô thị văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.

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Các đại biểu tham dự lễ khởi công. Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Trong quá trình triển khai, phải đặc biệt chú trọng chất lượng công trình, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, phòng cháy, chữa cháy; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, cây xanh, cảnh quan và các tiện ích thiết yếu phục vụ cư dân.

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Phối cảnh Dự án Nhà ở xã hội đường Nguyễn Văn Linh. Ảnh: Phi Long

Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định về xác định giá bán, giá cho thuê, giá thuê mua nhà ở xã hội; công khai, minh bạch thông tin, bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận nhà ở xã hội theo quy định.

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