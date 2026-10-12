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Cắt bớt sàn nhà, tạo khoảng thông tầng kết nối cả gia đình

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Từ một căn nhà liền kề có các tầng gần như tách biệt, gia chủ quyết định cải tạo bằng cách cắt bớt một phần diện tích sàn để tạo khoảng thông tầng ở trung tâm. Sự thay đổi này giúp ánh sáng, không khí lưu chuyển tốt hơn, đồng thời kết nối sinh hoạt của các thành viên trong gia đình.

Ngôi nhà nằm trong khu dân cư quy hoạch mới, nơi các công trình được xây dựng theo cùng một mẫu thiết kế. Kết cấu và mặt bằng giữa các căn gần như giống nhau, với các tầng xếp chồng theo chiều đứng. Cách tổ chức này đáp ứng nhu cầu sử dụng cơ bản nhưng khiến không gian sinh hoạt ở mỗi tầng tương đối tách biệt.

Khi cải tạo, các khu vực chức năng được sắp xếp lại theo nhu cầu thực tế của gia đình. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc dành một phần diện tích sàn để tạo khoảng rỗng xuyên giữa các tầng.

Giải pháp này đồng nghĩa với việc diện tích sàn sử dụng bị thu hẹp. Để bù lại, khoảng áp mái được tận dụng, vừa bổ sung không gian sinh hoạt, vừa tạo thêm khu vực vui chơi cho hai bé gái trong gia đình.

Khoảng thông tầng trở thành trung tâm kết nối ngôi nhà. Ánh sáng tự nhiên có thể đi sâu hơn vào bên trong, trong khi không khí được lưu chuyển qua các tầng thay vì bị giới hạn trong từng không gian riêng biệt.

Đáng chú ý, sự kết nối còn thể hiện trong những hoạt động thường ngày. Từ tầng trên, các thành viên vẫn có thể cảm nhận được sinh hoạt ở tầng dưới. Một lời gọi, tiếng đàn piano hay những cuộc trò chuyện có thể truyền qua khoảng thông tầng, giúp mọi người giữ được sự gần gũi dù đang ở những vị trí khác nhau.

Việc tận dụng tầng áp mái cũng cho thấy cách gia đình cân đối giữa nhu cầu sử dụng diện tích và mong muốn có một không gian sống thông thoáng hơn. Thay vì giữ nguyên toàn bộ sàn nhà, một phần diện tích được chuyển thành khoảng mở phục vụ chung cho nhiều tầng.

Sau cải tạo, căn nhà liền kề vốn có mặt bằng giống những ngôi nhà xung quanh đã được điều chỉnh theo nhịp sống riêng của gia đình. Khoảng thông tầng trở thành điểm kết nối giữa các không gian, để bố mẹ và con trẻ có thể duy trì sự tương tác ngay cả khi sinh hoạt ở những tầng khác nhau.

Theo Thúy Hiền (TPO)

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