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Đối phó bụi mịn PM2.5, Hà Nội kỳ vọng gì ở xe phun sương?

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NHÃ UYÊN (theo TTO, LĐO)

(GLO)- Hà Nội thử nghiệm xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc Vành đai 1, kỳ vọng hạn chế bụi phát tán khi mùa ô nhiễm không khí đến gần. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế của giải pháp này vẫn cần được đánh giá.

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) đang tổ chức tập huấn vận hành xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên các tuyến phố thuộc khu vực Vành đai 1, nhằm góp phần cải thiện môi trường đô thị trước nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng vào những tháng cuối năm.

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URENCO tập huấn phun sương dập bụi trên các tuyến phố trong khu vực Vành đai 1. Ảnh: URENCO/TTO

Hoạt động tập huấn diễn ra từ ngày 7 đến 15-10, tập trung nâng cao kỹ năng vận hành, kiểm tra hiệu quả thiết bị và đánh giá khả năng ứng dụng thực tế.

Trước đó, URENCO đề xuất sử dụng 3 xe chuyên dụng phun sương dập bụi trên 6 tuyến đường thuộc Vành đai 1, với thời gian hoạt động từ 23 giờ đến 6 giờ hôm sau. Việc triển khai vào ban đêm được kỳ vọng hạn chế ảnh hưởng đến giao thông, đồng thời hỗ trợ công tác vệ sinh đường phố.

Giải pháp này dự kiến kết hợp với các hoạt động phun nước, rửa đường và quét hút bụi nhằm hạn chế bụi phát tán tại những tuyến giao thông đông phương tiện và khu vực có công trình xây dựng. Từ cuối tháng 9, Hợp tác xã Thành Công cũng triển khai phun sương dập bụi tại phường Thanh Xuân với tần suất 2 lần mỗi tuần.

Theo cơ quan chức năng Hà Nội, ô nhiễm không khí tại Thủ đô chủ yếu liên quan đến bụi mịn PM2.5. Giai đoạn 2023-2025, nồng độ PM2.5 trung bình năm thường xuyên vượt 40 µg/m³, riêng năm 2025 đạt 48,5 µg/m³.

Ô nhiễm không khí thường diễn biến phức tạp trong mùa khô, kéo dài từ khoảng tháng 9 năm trước đến tháng 4 năm sau. Các đợt ô nhiễm có xu hướng xuất hiện từ tháng 10 và tập trung nhiều hơn trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 3.

Trong khi đó, chất lượng không khí Hà Nội trong 9 tháng năm 2026 ghi nhận chuyển biến tích cực. Từ ngày 1-1 đến 29-9, tỷ lệ số ngày có chất lượng không khí ở mức tốt và trung bình đạt 74,42%, gần mục tiêu trên 75% của cả năm.

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Xe chuyên dụng phun sương dập bụi kết hợp với phun nước, rửa đường, quét hút bụi. Ảnh: URENCO/LĐO

Việc thử nghiệm xe phun sương dập bụi được kỳ vọng hỗ trợ kiểm soát bụi trên đường phố. Tuy nhiên, hiệu quả đối với bụi mịn PM2.5 cần được đánh giá bằng kết quả quan trắc thực tế, bởi phun sương không đồng nghĩa với xử lý triệt để ô nhiễm không khí.

Để cải thiện chất lượng không khí bền vững, Hà Nội vẫn cần kiểm soát đồng bộ các nguồn phát thải từ giao thông, hoạt động xây dựng và tình trạng đốt ngoài trời.

Việc kết hợp vệ sinh đường phố với kiểm soát bụi tại công trường, hạn chế đốt rác và phụ phẩm nông nghiệp sẽ góp phần giảm ô nhiễm lâu dài.

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