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Nhà vườn mái tranh dành cho những ngày 'trốn phố'

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Cách trung tâm TPHCM khoảng 45 phút lái xe, ngôi nhà vườn rộng 184m² được xây dựng làm nơi nghỉ ngơi cuối tuần của gia chủ. Năm khối nhà tách biệt cùng nằm dưới một mái tranh lớn, bên cạnh hồ nước và khu vườn rộng 3.500m².

Gia chủ hiện sống tại một căn hộ ở TPHCM và thường xuyên chịu áp lực từ công việc. Vì vậy, khi làm thêm ngôi nhà này, mong muốn của ông là có một nơi yên tĩnh để nghỉ ngơi, gần gũi với thiên nhiên và tái tạo năng lượng vào những ngày cuối tuần.

Thay vì gom các chức năng vào một khối nhà duy nhất, công trình một tầng được chia thành 5 khối riêng biệt và bố trí dưới cùng một hệ mái. Khoảng trống giữa các khối tạo ra nhiều hướng nhìn ra khu vườn, đồng thời giúp ánh sáng và gió tự nhiên tiếp cận các không gian bên trong.

Phía trên toàn bộ công trình là mái tranh lớn, hình thức quen thuộc với kiến trúc vùng Tây Nam Bộ. Bên dưới lớp tranh là mái tôn và trần gỗ, tạo thành hệ mái ba lớp nhằm hạn chế nhiệt truyền xuống không gian sống trong điều kiện thời tiết nóng.

Một khe sáng được tạo ra trên hệ mái để đưa thêm ánh sáng tự nhiên vào khu vực giữa nhà. Khi vị trí mặt trời thay đổi trong ngày, ánh sáng đi qua khoảng mở này cũng dịch chuyển, giúp người ở cảm nhận được sự thay đổi của thời gian ngay từ bên trong.

Hồ nước lớn chạy dọc hai bên nhà cũng tham gia vào giải pháp giảm nhiệt. Công trình sử dụng sàn bê tông mài thay cho gạch lát, trong khi trần gỗ, tường bê tông vân gỗ và sàn được xử lý với sắc độ gần nhau để tạo sự thống nhất cho không gian.

Từ một người sống giữa đô thị, gia chủ lựa chọn dành những ngày cuối tuần trong một căn nhà chỉ có một tầng, nằm giữa vườn cây và mặt nước. Mái tranh, hồ nước, những khoảng trống giữa 5 khối nhà cùng ánh sáng, gió tự nhiên tạo nên một nhịp sống khác với căn hộ nơi ông vẫn trở về sau mỗi ngày làm việc.

Theo Thúy Hiền (TPO)

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