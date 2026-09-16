Tình trạng xả thải chăn nuôi gây ô nhiễm kéo dài ở thôn An Vinh

(GLO)- Nhiều năm qua, chất thải từ hoạt động chăn nuôi của một số hộ dân tại thôn An Vinh (xã Bình An, tỉnh Gia Lai) được xả trực tiếp ra mương thoát nước gây ô nhiễm môi trường. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh nhưng tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.

Khu vực xảy ra tình trạng xả thải là đoạn mương thoát nước qua xóm 2 và xóm 3 của thôn An Vinh. Theo ghi nhận thực tế của phóng viên vào sáng 10-9, đoạn mương bê tông dài hơn 200 m có khoảng 20 ống nhựa được lắp rải rác dọc tuyến với nhiều kích thước khác nhau, nối từ chuồng trại, nhà dân ra mương.

Thời điểm trên, nước thải được xả ra từ một số ống nhựa, trong đó có đường ống nối từ chuồng trại nằm cạnh mương của hộ ông N.V.N. (xóm 2) với quy mô nuôi hàng chục con heo, bò. Dưới đáy mương là dòng nước thải đen đặc, bốc mùi hôi nồng nặc.

Bà P.T.P (xóm 2) cho biết: Các hộ chăn nuôi xả thải ra mương nước từ hơn 10 năm qua. Trước đây, khi còn là mương đất, nước thải ứ đọng gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Cách đây 2 năm, mương được bê tông hóa đến bờ kè sông Côn, tình trạng ô nhiễm được cải thiện nhưng mùi hôi thối vẫn ảnh hưởng đến khu dân cư mỗi ngày.

“Mùi hôi nồng nặc nhất là vào mùa khô, vào thời điểm tắm heo, vệ sinh chuồng trại, tầm khoảng 11-12 giờ và 18-20 giờ hằng ngày. Tình trạng này ảnh hưởng đến việc ăn uống, nghỉ ngơi của bà con xung quanh. Nhiều hôm, tôi phải đóng kín cửa để ngăn mùi hôi bay vào” - bà P. bức xúc.

Nhiều hộ chăn nuôi heo ở thôn An Vinh (xã Bình An) xả chất thải trực tiếp ra mương thoát nước gây ô nhiễm môi trường. Ảnh: N.C

Theo người dân địa phương, gần 10 hộ chăn nuôi xả thải ra mương nước, trong đó, nhiều hộ nuôi heo với quy mô từ vài chục con đến cả trăm con. Người dân thường xuyên bắt gặp cảnh chất thải từ chuồng trại được xả trực tiếp ra môi trường.

Vào mùa nắng nóng, mương khô cạn, chất thải ứ đọng với lượng lớn. Một số hộ dân phải tìm cách khơi thông dòng chảy để giảm bớt mùi hôi.

“Từ giai đoạn trước sáp nhập, bà con đã ý kiến, phản ánh rất nhiều lần nhưng chính quyền cấp xã, cấp huyện chưa giải quyết triệt để” - ông L.V (xóm 2) phản ánh.

Không chỉ tại đoạn mương này, tình trạng xả thải ra môi trường khi chưa qua xử lý cũng xảy ra tại nhiều địa điểm ở thôn An Vinh. Ông T.V.N (thôn An Vinh) chia sẻ: Từ nhiều năm trước, một số hộ dân xóm 1 và xóm 2 ở dọc đường bờ kè sông Côn lắp đặt đường ống nước thải xả thẳng ra sông.

Cùng với đó là tình trạng vứt rác thải, xác động vật xuống sông. Một số hộ không thể xả thải ra mương và sông thì đào hố chứa trong vườn nhà, gây ô nhiễm không khí, nguồn nước tại khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Bằng - Trưởng thôn An Vinh - cho hay: Các hộ chăn nuôi chủ yếu với quy mô nhỏ lẻ. Một số hộ đặt ống xả thải trực tiếp ra mương nước.

Để khắc phục tình trạng này, thôn nắm tình hình, vận động các hộ chăn nuôi giảm quy mô khi tái đàn, đồng thời xử lý chất thải trước khi đưa ra môi trường.

Trao đổi với phóng viên, ông Trương Thế Việt - Trưởng Phòng Kinh tế xã Bình An - cho biết: Đơn vị đã tiếp nhận thông tin và tiến hành kiểm tra; đồng thời phối hợp với thôn tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Thời gian tới, ngành chức năng sẽ có hình thức xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm.

Thực tế cho thấy, tình trạng xả thải kéo dài tại thôn An Vinh không chỉ ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe người dân mà còn góp phần đe dọa hệ sinh thái sông Côn.

Người dân mong chính quyền, ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, đồng thời có giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm, tránh để tình trạng này tiếp diễn.