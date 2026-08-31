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Gia Lai hoàn thành xử lý 100% điểm rác phát sinh tại khu vực phía Tây tỉnh trước dịp 2-9

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LAM NGUYÊN
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(GLO)- Theo thông tin từ Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai), sau gần 1 tháng triển khai chiến dịch thu gom, xử lý rác thải phát sinh trên địa bàn một số phường, xã khu vực phía Tây tỉnh, đơn vị đã hoàn thành xử lý đạt 100%.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 5-8 trên cơ sở phối hợp giữa Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn, UBND các phường, xã và Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai với mục tiêu nâng cao hiệu quả xử lý các điểm rác tồn đọng, từng bước cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị, nhất là trước lễ Quốc khánh 2-9.

Tính đến ngày 30-8, chiến dịch đã hoàn thành xử lý 42/42 điểm rác phát sinh trên địa bàn 5 phường: Pleiku, Diên Hồng, Hội Phú, An Phú, Thống Nhất và 2 xã Gào và Biển Hồ.

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Hẻm số 6 đường Lý Nam Đế (phường Hội Phú) trước và sau thu gom, xử lý rác phát sinh. Ảnh: Lam Nguyên

Theo đó, có 13 điểm rác lớn được xử lý bằng máy múc, xe ben và 29 điểm rác nhỏ được thu gom, xử lý bằng xe ép rác. Ngoài 42 điểm thuộc phạm vi chiến dịch, đơn vị đã dùng máy múc, xe ben phối hợp xử lý thêm 16 điểm rác phát sinh khác.

Đối với 20 điểm rác tại khu vực các chợ (không tính vào khối lượng 42 điểm của chiến dịch), đơn vị vẫn tổ chức thu gom, vệ sinh theo yêu cầu thực tế.

Thời gian trong và sau lễ Quốc khánh 2-9, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn tiếp tục phối hợp, tăng cường nhân lực, thời gian thu gom, vệ sinh môi trường, đặc biệt tại các khu vực có tần suất phát sinh cao nhằm bảo đảm cảnh quan đô thị “sáng - xanh - sạch - đẹp”, thông thoáng, phục vụ tốt các hoạt động dịp lễ.

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