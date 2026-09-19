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Dự án Phát triển tích hợp thích ứng: Người dân đồng thuận, mặt bằng thông

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TRỌNG LỢI
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(GLO)- Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, cho biết: Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Phát triển tích hợp thích ứng đang được các đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh, phần lớn khối lượng đã cơ bản hoàn thành.

Đến thời điểm này, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại cả hai hợp phần của dự án Phát triển tích hợp thích ứng đạt nhiều kết quả tích cực.

Đối với tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn dài 6,35 km, đi qua xã Tuy Phước và các phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, công tác thu hồi đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ đạt hơn 96%. Trong tổng số 500 hộ dân bị ảnh hưởng, 460 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Đáng chú ý, toàn bộ 707 ngôi mộ nằm trong phạm vi dự án đã được di dời, đạt 100%.

Công tác bố trí tái định cư cũng đang được tiếp tục đẩy nhanh. Đến nay, gần 69% trong tổng số 129 hộ thuộc diện tái định cư được bố trí; các đơn vị liên quan đang hoàn thiện thủ tục để giải quyết phần còn lại.

Đối với tuyến đường ven biển ĐT.639, đoạn Mỹ Thành - Lại Giang dài hơn 38 km, qua các xã An Lương, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc và phường Hoài Nhơn Đông, công tác thu hồi đất đã hoàn tất 100%, chi trả bồi thường đạt gần 100%.

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Nhà thầu thi công mố cầu Trường Úc (xã Tuy Phước), thuộc Dự án thành phần 1 - Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối Cảng Quy Nhơn. Ảnh: Trọng Lợi

Trong tổng số 874 hộ bị ảnh hưởng, 851 hộ đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ. Công tác di dời 388 ngôi mộ trong phạm vi dự án cũng đã hoàn thành. Hiện các địa phương tiếp tục hoàn thiện quỹ đất để bố trí tái định cư cho 27 hộ còn lại.

“Tinh thần chung là mặt bằng đến đâu, thi công đến đó, hạn chế tình trạng chờ mặt bằng, góp phần bảo đảm tiến độ dự án. Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương giải quyết những trường hợp còn lại, nhất là hoàn tất bố trí tái định cư và chi trả bồi thường” - ông Thi cho biết.

Hai tuyến đường thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng có quy mô từ 4 - 6 làn xe, nền đường rộng từ 24 - 40m, tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh.

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