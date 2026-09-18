Phường Thống Nhất khẩn trương khắc phục các điểm ngập úng

Hẻm 433 Lý Thái Tổ (phường Thống Nhất) là một trong những điểm thường xuyên bị ngập lụt mỗi khi bước vào mùa mưa. Trong đợt mưa lớn hồi đầu tháng 9 vừa qua, tình trạng ngập cục bộ đã gây ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân sống ở khu vực này.

Để khắc phục tình trạng trên, UBND phường Thống Nhất đã huy động lực lượng, triển khai đắp bao đất tại một số vị trí xung yếu nhằm hạn chế nước tràn vào khu dân cư khi xảy ra mưa lớn.

Ban chỉ huy Quân sự phường Thống Nhất chỉ đạo lực lượng dân quân hỗ trợ gia cố bờ mương dẫn nước. Ảnh: Thúy Diện

Cùng với đó, Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn đã triển khai thi công, gia cố bờ mương dẫn nước tại khu vực thượng nguồn nhằm ngăn dòng nước chảy trực tiếp về cánh đồng Ia Chor và hẻm 433 Lý Thái Tổ.

Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn thi công gia cố bờ mương dẫn nước tại khu vực thượng nguồn. Ảnh: Thúy Diện

Đơn vị này cũng lắp đặt thêm cống thoát nước tại đầu hẻm 441 Lý Thái Tổ. Các hạng mục được triển khai nhằm khơi thông dòng chảy, tăng khả năng thu và thoát nước, từng bước khắc phục tình trạng ngập cục bộ tại hẻm 433 Lý Thái Tổ và khu vực lân cận.

Công nhân Ban Quản lý dịch vụ công Quy Nhơn lắp đặt thêm cống thoát nước tại đầu hẻm 441 Lý Thái Tổ. Ảnh: Thúy Diện

Thời gian tới, UBND phường Thống Nhất tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra các vị trí có nguy cơ ngập úng và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai giải pháp phù hợp, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, hạn chế ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân trong mùa mưa.