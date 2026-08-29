Gia Lai chủ động phòng cháy rừng trước nguy cơ El Nino kéo dài

(GLO)- Ngày 27-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai có văn bản đề nghị UBND tỉnh xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo ứng phó với điều kiện thời tiết cực đoan do El Nino năm 2026.

Theo ông Nguyễn Văn Hoan - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) được thực hiện trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường về triển khai các giải pháp phòng - chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino.

Đồng thời, nội dung này được đặt ra sau khi trên địa bàn tỉnh xảy ra vụ cháy thực bì dưới tán rừng trồng và cháy rừng trồng sản xuất tại tiểu khoảnh 1, 2, Tiểu khu 213 (thuộc xã Hội Sơn và xã Hòa Hội).

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Theo cơ quan chuyên môn, El Nino được dự báo tiếp tục tác động mạnh trong những tháng cuối năm 2026, làm gia tăng tình trạng nắng nóng, khô hạn, thiếu nước, qua đó khiến nguy cơ cháy rừng ở nhiều khu vực tăng cao.

Thực tế trong tháng 7 và 8-2026, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một số vụ cháy rừng. Các vụ cháy không chỉ đe dọa tài nguyên rừng mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, sản xuất và đời sống của người dân.

Đáng chú ý, nhiệt độ tại 82 xã, phường trên địa bàn tỉnh đang duy trì ở mức cao.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, việc chủ động triển khai các biện pháp ngay từ đầu được xem là cần thiết trong bối cảnh thời tiết được dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, bất thường do tác động của El Nino.