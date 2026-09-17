Gia Lai: Bảo đảm an toàn hồ, đập thủy điện trong mùa mưa lũ

(GLO)- Tỉnh Gia Lai hiện có 57 công trình thủy điện đang vận hành, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Tây tỉnh, nơi có hệ thống sông suối và địa hình phức tạp. Vì vậy, công tác bảo đảm an toàn hồ, đập thủy điện được chú trọng đúng mức.

Vào mùa mưa lũ, cùng với bảo đảm an toàn công trình, các đơn vị chủ động kiểm soát nguy cơ ảnh hưởng đến vùng hạ du, từ kiểm tra, quan trắc công trình đến rà soát khu vực có nguy cơ sạt lở và chuẩn bị phương án ứng phó theo từng cấp độ.

Chủ động từ phương án đến thực tế

Ông Nguyễn Công Khang - Phó Giám đốc Công ty CP Thủy điện An Quang (xã An Hòa) cho biết: Nhà máy Thủy điện Nước Xáng có công suất 12,5 MW, nằm trên địa bàn 2 xã An Hòa và An Toàn. Để chủ động ứng phó các tình huống bất thường trong mùa mưa lũ, DN thực hiện nghiêm phương án ứng phó tình huống khẩn cấp và quy trình vận hành hồ chứa đã được phê duyệt; thường xuyên theo dõi thời tiết, mưa lũ, kiểm tra an toàn đập, hồ chứa và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Nhà máy Thủy điện Sê San 4A (xã Ia O) chủ động phương án ứng phó thiên tai, bảo đảm an toàn công trình và duy trì cung cấp điện. Ảnh: ĐVCC

Khi có mưa lũ bất thường hoặc phải xả nước, đơn vị kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương để chủ động cảnh báo, ứng phó; đồng thời bảo đảm thông tin liên lạc, chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Đặng Dầu An - Tổng Giám đốc Công ty CP Gia Lâm - cho hay: Nhà máy Thủy điện Krông Pa 2 (xã Đak Rong) đã tổ chức quan trắc, kiểm tra, giám sát an toàn đập, hồ chứa và các khu vực có nguy cơ sạt lở. Việc điều tiết hồ chứa được thực hiện theo hướng hài hòa giữa yêu cầu bảo đảm an toàn công trình, cấp nước cho hạ du và phát điện, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân vùng hạ du.

Các đơn vị cũng xây dựng, diễn tập kịch bản ứng phó với sự cố. Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak vừa được UBND tỉnh phê duyệt phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đối với công trình thủy điện An Khê (phường An Khê) và thủy điện Ka Nak (xã Kbang), tổng công suất 173 MW.

Qua diễn tập vào cuối tháng 7-2026, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak đã thực hành quy trình thông báo điều tiết lũ đến chính quyền và người dân vùng hạ du sông Ba bằng nhiều hình thức như văn bản, tin nhắn SMS, hệ thống cảnh báo tự động, còi báo động và xe loa lưu động. Công ty cũng phối hợp với các xã, phường An Khê, An Bình, Bình Khê, Cửu An, Kbang, Đak Pơ và Ya Hội để nâng cao khả năng phối hợp khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Cuối tháng 7-2026, Công ty Thủy điện An Khê - Ka Nak tổ chức diễn tập công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ đập, hồ chứa. Ảnh: Bình Dương

Ông Đặng Mai Sơn - Trưởng Phòng Kế hoạch - Vật tư (Công ty CP Thủy điện Sê San 4A) cho biết: Đơn vị đã rà soát, cập nhật phương án phòng, chống thiên tai; bố trí phương tiện, vật tư dự phòng và tổ chức ứng trực để xử lý kịp thời các sự cố, bảo đảm an toàn cho con người, nhà máy và duy trì cung cấp điện an toàn, liên tục.

“Công ty cũng phối hợp với địa phương tuyên truyền, cảnh báo xả lũ; tăng cường kiểm soát khu vực hạ du đập điều hòa Sê San 4A; tổ chức diễn tập tình huống khẩn cấp vỡ đập Sê San 4 và đập điều hòa Sê San 4A nhằm tăng khả năng ứng phó, rà soát tính khả thi của phương án và nâng cao năng lực chỉ huy, phối hợp giữa các lực lượng” - ông Sơn thông tin.

An toàn hồ đập, đảm bảo cấp điện cho phụ tải quan trọng

Phó Giám đốc Sở Công Thương Trần Thúc Kham cho hay: Để chủ động ứng phó với thiên tai, bảo đảm an toàn công trình thủy điện và cung cấp điện năm 2026, Sở có công văn yêu cầu các chủ đập, hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy trình vận hành hồ chứa, quy trình vận hành liên hồ chứa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; thường xuyên theo dõi thời tiết, mưa lũ, tình hình lưu vực; quan trắc, kiểm tra, giám sát an toàn đập, hồ chứa và khu vực có nguy cơ sạt lở.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương yêu cầu Công ty Điện lực Gia Lai chủ động phương án bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục; rà soát lưới điện, trạm biến áp, đường dây và các công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở, cây đổ.

Khi xảy ra thiên tai, các cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bệnh viện, cơ sở y tế, cơ sở cấp nước, trạm bơm, điểm sơ tán dân cư, hệ thống thông tin liên lạc và công trình hạ tầng thiết yếu được xác định là nhóm phụ tải ưu tiên cấp điện. Ngành điện phải chuẩn bị vật tư, thiết bị dự phòng, máy phát điện và lực lượng ứng trực để sẵn sàng xử lý, khắc phục nhanh sự cố.

“Chúng tôi cũng đề nghị UBND các xã, phường triển khai phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”; phối hợp với chủ đập, hồ chứa trong việc tiếp nhận, truyền đạt thông tin vận hành hồ, xả nước và cảnh báo lũ đến người dân, nhất là khu vực hạ du và nơi có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Đồng thời, rà soát khu dân cư, công trình, hạ tầng có nguy cơ bị ảnh hưởng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, địa điểm sơ tán và phối hợp với ngành điện bảo đảm an toàn hệ thống, duy trì cấp điện cho các phụ tải quan trọng” - ông Kham cho hay.