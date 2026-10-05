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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị hơn 66,6 tỷ đồng tại Phù Cát

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư dự án siêu thị tại xã Phù Cát, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 66,6 tỷ đồng, diện tích sử dụng 5.089 m². Dự án được thực hiện theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo quyết định của UBND tỉnh, dự án được triển khai tại khu đất đường 3 tháng 2 và đường 30 tháng 3, xã Phù Cát. Mục tiêu là hình thành cơ sở bán lẻ hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu mua sắm, cung ứng dịch vụ của người dân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn; qua đó góp phần thúc đẩy phát triển thương mại - dịch vụ của địa phương.

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Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án siêu thị tại xã Phù Cát hơn 66,6 tỷ đồng. Ảnh: Dũng Nhân

Dự án có tổng diện tích đất sử dụng 5.089 m², gồm các hạng mục chính như: công trình siêu thị, các công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật xung quanh.

Công trình dự kiến xây dựng 1 tầng nổi, diện tích xây dựng khoảng 2.670 m²; diện tích đường nội bộ, bãi xe và cây xanh khoảng 2.419 m². Mật độ xây dựng toàn dự án khoảng 52,5%, chiều cao công trình không quá 14 m.

Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án hơn 66,6 tỷ đồng. Thời gian thực hiện không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Khu đất thực hiện dự án hiện có 6 cơ sở nhà, đất do UBND xã Phù Cát quản lý. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu việc giao đất, cho thuê đất theo quy định; đồng thời phối hợp xử lý tài sản gắn liền với đất trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên quan công bố kế hoạch, danh mục khu đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; lập phương án, hoàn tất các thủ tục và tổ chức đấu giá theo quy định.

UBND tỉnh giao các sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương cùng UBND xã Phù Cát theo dõi, giám sát quá trình triển khai dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư được lựa chọn phải phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn nhằm bảo đảm không ảnh hưởng đến nhiệm vụ quốc phòng.

Đồng thời, dự án phải tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường, xử lý nước thải, bùn cặn và các tiêu chuẩn liên quan đến quy hoạch, xây dựng siêu thị.

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