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Thay đổi lưu thông nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất từ ngày 30-10

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Dân trí, VnExpress)

(GLO)- Từ ngày 30-10, nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất (TP. Hồ Chí Minh) áp dụng phương án tổ chức giao thông mới nhằm tăng cường an toàn, hạn chế ùn tắc. Các điều chỉnh tập trung tại tuyến đường Lê Văn Sỹ, Phổ Quang, Cộng Hòa, Hoàng Văn Thụ và khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả.

Theo phương án được Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thống nhất, trên đường Lê Văn Sỹ, đoạn từ đường Bùi Thị Xuân đến đường Hoàng Văn Thụ, ô tô bị cấm lưu thông theo hướng từ Bùi Thị Xuân đến Hoàng Văn Thụ. Đây là một trong những thay đổi đáng chú ý đối với phương tiện di chuyển qua khu vực phường Tân Sơn Hòa.

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Đường Cộng Hòa đoạn gần nút giao Lăng Cha Cả. Ảnh: Quỳnh Trần/VnExpress

Tại giao lộ Phổ Quang, khu vực cổng Bệnh viện Tâm Anh, ô tô bị cấm rẽ trái từ cổng bệnh viện vào đường Phổ Quang trong khung giờ từ 6 giờ đến 22 giờ.

Trong khi đó, trên đường Phạm Văn Hai, phương án cấm ô tô lưu thông theo hướng từ đường Nguyễn Trọng Tuyển đến đường Hoàng Văn Thụ trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 22 giờ tiếp tục được duy trì.

Một thay đổi đáng chú ý khác diễn ra tại giao lộ Cộng Hòa - C12, thuộc phường Tân Bình. Theo phương án mới, các loại phương tiện được phép rẽ trái từ đường Cộng Hòa vào đường C12. Đồng thời, bề rộng làn rẽ trái được tăng từ 5 m lên 7 m, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho phương tiện chuyển hướng.

Đường C12 có vai trò kết nối với khu vực nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất, đồng thời liên thông với đường 18E và Phan Thúc Duyện. Việc điều chỉnh hướng rẽ tại nút giao này được kỳ vọng góp phần giảm áp lực phương tiện trên đường Cộng Hòa, đặc biệt trong giờ cao điểm.

Tại vòng xoay Lăng Cha Cả, cơ quan chức năng thống nhất giữ nguyên tiểu đảo trên đường Cộng Hòa phía trước vòng xoay, không thu hẹp như một số phương án có thể được đặt ra. Đồng thời, 1 trụ đèn tín hiệu giao thông sẽ được bổ sung bên phải đường Cộng Hòa để hỗ trợ điều tiết phương tiện.

Đối với 2 giao lộ Cộng Hòa - Ấp Bắc và Cộng Hòa - Tân Kỳ Tân Quý, các đơn vị liên quan sẽ điều chỉnh pha đèn và thời lượng đèn tín hiệu phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế.

Tại giao lộ Hoàng Văn Thụ - Nguyễn Văn Trỗi, cơ quan chức năng bổ sung 2 vạch sơn mũi tên chỉ hướng rẽ trái trên đường Hoàng Văn Thụ, đồng thời giữ nguyên tiểu đảo hiện hữu.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP. Hồ Chí Minh đánh giá, phương án di dời hàng rào tại 3 vị trí trên đường Hoàng Văn Thụ (thuộc khu vực Công viên Hoàng Văn Thụ) là phù hợp nhằm hạn chế tình trạng ô tô dừng, đỗ, góp phần bảo đảm an toàn giao thông. UBND phường Tân Sơn Hòa được đề nghị triển khai phương án theo thẩm quyền.

Để thực hiện các điều chỉnh, cơ quan quản lý giao thông sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan lắp đặt biển báo, tổ chức phân luồng và theo dõi tình hình lưu thông sau khi triển khai. Công an TP. Hồ Chí Minh cùng chính quyền các phường liên quan được đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý phương tiện vi phạm.

Người dân khi di chuyển qua khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cần chú ý hệ thống biển báo, hướng lưu thông và khung giờ hạn chế để lựa chọn lộ trình phù hợp, tránh đi sai hướng hoặc phát sinh ùn tắc.

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