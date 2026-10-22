Gia Lai đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội

(GLO)- Theo Ðề án “Ðầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030”, Chính phủ giao tỉnh Gia Lai đến năm 2030 hoàn thành 16.600 căn, trong đó, phía Ðông 12.900 căn, phía Tây 3.700 căn.

Ðể hoàn thành chỉ tiêu này, tỉnh đang tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách, tháo gỡ khó khăn cho các dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý những trường hợp chậm tiến độ.

Mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở

Tại Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 9-3-2026 về phát triển nhà ở xã hội (NƠXH) giai đoạn 2026 - 2030, UBND tỉnh đặt mục tiêu thực hiện 2.000 căn trong năm 2026, 2.200 căn trong năm 2027, 2.700 căn trong năm 2028, 2.250 căn trong năm 2029 và 2.957 căn trong năm 2030.

Dự án nhà ở thuộc Khu quy hoạch thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (phường Quy Nhơn Bắc) gồm 4 tòa nhà, quy mô 1.458 căn, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành tòa nhà thứ hai vào tháng 11-2026. Ảnh: ĐVCC

Theo Sở Xây dựng, đến ngày 13-10, toàn tỉnh đã hoàn thành 8 dự án và một phần của 3 dự án với tổng cộng 5.045 căn NƠXH; đang thi công 7 dự án và phần còn lại của 3 dự án với 5.596 căn. Ngoài ra, tỉnh đã lựa chọn chủ đầu tư, các đơn vị triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công 7.037 căn; đang thực hiện thủ tục lựa chọn chủ đầu tư 2 dự án với 3.036 căn.

Để hỗ trợ triển khai các dự án và giúp người dân tiếp cận NƠXH, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 8 chính sách, cùng nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư. Các chủ đầu tư dự án được hướng dẫn công khai thông tin, giá bán, thời gian tiếp nhận hồ sơ và danh sách người đủ điều kiện mua, thuê mua NƠXH trên trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng và của dự án. Qua theo dõi, giá bán, giá thuê mua tại các dự án cơ bản phù hợp với thu nhập, khả năng chi trả của người thụ hưởng.

Nguồn vốn tín dụng ưu đãi cũng góp phần giảm áp lực tài chính cho người mua NƠXH. Chương trình tín dụng chính sách về NƠXH áp dụng lãi suất ưu đãi 5,4%/năm, thời hạn vay tối đa 25 năm.

Ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng CSXH tỉnh - cho biết: Tính đến ngày 12-10-2026, toàn tỉnh có 4.430 lượt hộ được giải ngân vốn tín dụng ưu đãi để xây dựng, sửa chữa nhà ở, mua và thuê mua NƠXH với 1.975 tỷ đồng. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, có 902 khách hàng được vay mua NƠXH với số tiền giải ngân 294 tỷ đồng.

Tại Dự án NƠXH Hàng hải Bình Định (phường Quy Nhơn), chủ đầu tư là Công ty CP Hàng hải Bình Định đang tập trung nguồn lực để bảo đảm hoàn thành 518 căn vào ngày 30-6-2027. Ông Phạm Nam Quảng - Giám đốc Ban Đầu tư và Pháp chế (Công ty CP Hàng hải Bình Định) cho hay: Dự án đã ký hợp đồng mua nhà với 456 trường hợp; số còn lại đã có khách đặt cọc và đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục. Giá bán được công khai minh bạch trên website của Sở Xây dựng và các trang thông tin liên quan, ở mức 22,77 triệu đồng/m².

Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên (phường Diên Hồng) cho biết: Từ tháng 7-2025, chị đưa 2 con nhỏ về Quy Nhơn sinh sống để thuận tiện công việc. Do chưa đủ điều kiện mua nhà, mẹ con chị phải thuê phòng trọ. Nhờ tiếp cận chính sách NƠXH, chị đã ký hợp đồng mua căn hộ tại Dự án NƠXH Hàng hải Bình Định. “Hy vọng dự án sớm hoàn thành để chúng tôi có nơi ở rộng rãi hơn” - chị Tiên chia sẻ.

Kiên quyết xử lý dự án chậm triển khai

Cùng với hỗ trợ về chính sách và tín dụng, tỉnh tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư nhằm bảo đảm tiến độ các dự án NƠXH. Tại Dự án nhà ở thuộc Khu quy hoạch thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (phường Quy Nhơn Bắc), ông Trương Đại Quý - Trưởng Ban Quản lý dự án - cho biết: Công trình gồm 4 tòa nhà, quy mô 1.458 căn, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng. Một tòa nhà đã đưa vào sử dụng từ tháng 10-2024, tòa thứ hai dự kiến hoàn thành tháng 11-2026, tòa thứ ba vào cuối năm 2027 và tòa thứ tư vào giữa năm 2028.

Chủ đầu tư Dự án nhà ở xã hội PISICO (phường Quy Nhơn Bắc) tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ. Ảnh: Hồng Thương

Tuy nhiên, tiến độ một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Theo Sở Xây dựng, riêng trong năm 2026, Sở đã phối hợp tổ chức 6 đợt kiểm tra việc triển khai các dự án NƠXH. Qua kiểm tra, 2 chủ đầu tư dự án NƠXH trên địa bàn phường Quy Nhơn Bắc bị xử phạt tổng cộng 585 triệu đồng do chậm triển khai, gồm Dự án NƠXH chung cư Phú Tài Lộc bị phạt 85 triệu đồng và Dự án Khu NƠXH phía Tây đường Trần Nhân Tông bị phạt 500 triệu đồng.

Ông Lê Đăng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng - cho biết: Các dự án tiếp tục được theo dõi, đôn đốc gồm Khu NƠXH thuộc khu vực 1 (phường Quy Nhơn); NƠXH chung cư Phú Tài Lộc, Khu NƠXH Vạn Phát và Khu NƠXH phía Tây đường Trần Nhân Tông (phường Quy Nhơn Bắc).

“Trường hợp chủ đầu tư không đáp ứng yêu cầu theo quy định và các mốc thời gian tại quyết định chủ trương đầu tư, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh thu hồi dự án, lựa chọn nhà đầu tư khác có năng lực, bảo đảm lộ trình và chỉ tiêu được giao” - ông Tuấn khẳng định.

Trong tháng 10-2026, Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh) đã tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách phát triển NƠXH cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp theo Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 3-4-2023 của Thủ tướng Chính phủ và các quy định, cơ chế, chính sách liên quan trên địa bàn tỉnh, trong giai đoạn từ ngày 1-1-2025 đến 15-9-2026.

Bà Huỳnh Thị Ngọc Hà - Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội (HĐND tỉnh), Trưởng đoàn giám sát - đề nghị Sở Xây dựng và các địa phương tiếp tục phối hợp tháo gỡ khó khăn, tăng cường kiểm tra, xử lý các dự án NƠXH chậm tiến độ.

Tham gia buổi giám sát tại phường Quy Nhơn Bắc, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương rà soát tiến độ, lập biên bản xử lý vi phạm; đề xuất thu hồi, chấm dứt dự án đối với chủ đầu tư không triển khai hoặc chậm triển khai.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng NƠXH không chỉ là yêu cầu về số lượng căn hộ, mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện chính sách, công khai thông tin và kiểm soát trách nhiệm chủ đầu tư, để người thu nhập thấp sớm có cơ hội an cư.