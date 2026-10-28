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Gia Lai cho thuê ngắn hạn 24 cơ sở nhà, đất dôi dư

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(GLO)- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai thông báo cho thuê ngắn hạn 24 cơ sở nhà, đất dôi dư với thời hạn dưới 5 năm. 

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai, trong số 24 cơ sở nhà, đất được đưa ra cho thuê, có 14 cơ sở thực hiện theo phương thức niêm yết giá và 10 cơ sở theo phương thức chào giá cạnh tranh.

Mục đích sử dụng chủ yếu là làm văn phòng làm việc; kinh doanh trong các lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục - đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; thực nghiệm giống cây trồng và trưng bày, giới thiệu sản phẩm.

Đối với 14 cơ sở cho thuê theo phương thức niêm yết giá, thời gian nhận phiếu đăng ký thuê nhà và tiền đặt trước từ 7 giờ ngày 26-10 đến 17 giờ ngày 1-11-2026 tại số 210 Diên Hồng, phường Quy Nhơn Nam. Thời gian xác định người được quyền thuê nhà dự kiến vào 8 giờ ngày 2-11-2026.

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Đường Trần Hưng Đạo (phường Pleiku) - nơi tập trung nhiều cơ sở nhà đất dôi dư. Ảnh: An Nhiên

Tại phường Pleiku, nhiều cơ sở từng là trụ sở làm việc của các sở, ban, ngành và hội, đoàn thể được đưa ra cho thuê. Trong đó, cơ sở số 56 Trần Hưng Đạo (trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai trước đây) có diện tích cho thuê hơn 2.490 m², giá niêm yết 967.576 đồng/m²/năm; tiền đặt trước hơn 602 triệu đồng.

Cơ sở số 26 Trần Hưng Đạo (trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam trước đây) có diện tích sàn cho thuê hơn 1.598 m², giá 873.572 đồng/m²/năm.

Một số cơ sở khác gồm: số 22 Trần Hưng Đạo (trụ sở Hội Chữ thập đỏ trước đây), diện tích sàn 471 m², giá 448.995 đồng/m²/năm; số 24 Trần Hưng Đạo (trụ sở Hội Văn học nghệ thuật trước đây), diện tích sàn hơn 498 m², giá 331.150 đồng/m²/năm; số 24 Quang Trung (trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường trước đây), diện tích sàn hơn 2.407 m², giá 473.589 đồng/m²/năm.

Theo phương án xử lý được UBND tỉnh phê duyệt, một số cơ sở trong nhóm này được định hướng quy hoạch thành khu sinh hoạt công cộng, địa điểm tổ chức sự kiện. Việc cho thuê ngắn hạn nhằm khai thác hiệu quả tài sản trong thời gian chưa triển khai dự án đầu tư công.

Đối với 10 cơ sở cho thuê theo phương thức chào giá cạnh tranh, nhiều địa điểm là nhà, đất thuộc Văn phòng Tỉnh ủy Gia Lai trước đây, nằm trên đường Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng.

Cụ thể, cơ sở số 21 Lê Hồng Phong có diện tích 123 m², giá sàn 516.090 đồng/m²/năm; cơ sở số 23-25 Lê Hồng Phong có diện tích 121,4 m², giá sàn 905.532 đồng/m²/năm; số 27 Lê Hồng Phong có diện tích 475 m², giá sàn 406.950 đồng/m²/năm; số 29-31 Lê Hồng Phong có diện tích 181 m², giá sàn 436.269 đồng/m²/năm; số 33 Lê Hồng Phong có diện tích 69 m², giá sàn 1.027.109 đồng/m²/năm.

Theo phương án xử lý, 5 cơ sở này được định hướng quy hoạch thành hoa viên công cộng. Trong thời gian chưa thực hiện dự án đầu tư công, các cơ sở được cho thuê dưới 5 năm để tránh bỏ trống, gây lãng phí tài sản nhà nước.

Trước đó, ngày 11-9-2026, UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định phương án cho thuê ngắn hạn dưới 5 năm đối với 141 cơ sở nhà, đất theo quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

Các cơ sở này hiện vẫn được quy hoạch là đất trụ sở cơ quan, đất công trình sự nghiệp, nhằm bảo đảm phù hợp quy hoạch và duy trì quỹ tài sản công để phục vụ nhu cầu sử dụng của tỉnh, địa phương trong thời gian tới. Việc cho thuê được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 186/2025/NĐ-CP và Nghị quyết số 31/2026/NQ-CP của Chính phủ.

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