(GLO)- Là một trong 5 xã được HĐND tỉnh Gia Lai tán thành chủ trương thành lập phường, Chư Sê đang duy tu, sửa chữa, từng bước nâng cấp hệ thống giao thông. Việc làm này không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng cơ sở.

Nhiều tuyến đường cần được nâng cấp

Được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Chư Sê và 4 xã Dun, Ia Pal, Ia Blang, Ia Glai, xã Chư Sê có địa bàn rộng, nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa lớn. Với lợi thế nằm trên các trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 14, quốc lộ 25 cùng mạng lưới đường giao thông liên xã, Chư Sê có điều kiện thuận lợi phát triển thương mại, dịch vụ và mở rộng không gian phát triển.

Theo UBND xã Chư Sê, hệ thống giao thông do địa phương quản lý gồm 6 tuyến đường xã tổng chiều dài 35 km, tỷ lệ bê tông, nhựa hóa đạt 100%; 95 tuyến đường đô thị, tổng chiều dài 187,87 km; 197,2 km đường trục thôn, tỷ lệ cứng hóa đạt 100%. 196,46 km đường ngõ xóm, tỷ lệ cứng hóa đạt 83%. Trên địa bàn còn có 2 cầu đường bộ và 1 cầu treo dân sinh.

Đường Phan Đình Giót xuống cấp cần được nâng cấp. sửa chữa giai đoạn 2026-2030.

﻿Ảnh: Nguyễn Diệp

Dù được đầu tư tương đối đồng bộ, một số tuyến đường liên xã, đường đô thị sau nhiều năm khai thác đã xuống cấp, ảnh hưởng đến việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nhất là các tuyến kết nối trung tâm Chư Sê với những xã lân cận. Điển hình như một số đoạn trên các tuyến đường liên xã Chư Sê- Ia Ko; Chư Sê- Bờ Ngoong, một số đường đô thị, nội thôn...

Một tuyến đường đô thị hư hỏng, xuống cấp cần nâng cấp, sửa chữa. Ảnh: Nguyễn Diệp

Thường xuyên đi lại trên tuyến đường từ xã Ia Ko đến trung tâm xã Chư Sê, bà Lê Thị Thanh Thúy (thôn 3, xã Ia Ko) cho biết: “Ngày nào tôi cũng đi lại trên tuyến đường này để buôn bán. Đường xuống cấp, nhiều đoạn hư hỏng nên vận chuyển hàng hóa rất bất tiện. Mong tuyến đường sớm được sửa chữa, nâng cấp để bà con đi lại an toàn, thuận lợi hơn, nhất là trong vận chuyển, tiêu thụ nông sản”.

Từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông

Xác định giao thông là yếu tố quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, xã Chư Sê tập trung duy tu, sửa chữa các tuyến đường liên xã, đường giao thông nông thôn và đường đô thị, từng bước cải thiện khả năng kết nối giữa trung tâm xã với các thôn, làng và vùng sản xuất.

Theo UBND xã Chư Sê, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong 2 năm 2025-2026, địa phương đã đầu tư xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông với tổng kinh phí trên 12,4 tỷ đồng. Trong đó, tập trung đầu tư các tuyến đường giao thông nông thôn tại thôn Vinh Hà, làng Tào Roòng, làng Ia Pết cùng một số tuyến đường thôn, làng khác, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Từ đầu năm 2026, với nguồn vốn bảo trì hơn 6,4 tỷ đồng, địa phương tiếp tục duy tu, sửa chữa tuyến đường Chư Sê - Bờ Ngoong (đoạn từ ngã ba Cây Phượng đến ranh giới xã Chư Sê); tuyến đường từ đường Cách Mạng vào làng Pan; đường trung tâm xã Ia Blang cũ và tuyến Chư Sê - Al Bá. Công tác sửa chữa cũng được triển khai tại đoạn quốc lộ 25 qua khu vực hồ Ia Pát, kết nối với quốc lộ 14.

Tuyến đường liên xã Chư Sê- Bờ Ngoong đoạn qua làng Pan đã được sửa chữa, nâng cấp đảm bảo người dân đi lại và vận chuyển hàng hóa thuận lợi. Ảnh: Nguyễn Diệp

Ông Siu Sen (làng Pan) cho biết: Tuyến đường Chư Sê - Bờ Ngoong giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển nông sản của người dân. Trước kia, đường có nhiều đoạn hư hỏng, đi lại rất bất tiện, nhất là khi chở nông sản. Vừa rồi, tuyến đường được sửa chữa nên bà con đi lại thuận tiện hơn, không còn lo những đoạn ổ gà như trước.

Cùng với sửa chữa mặt đường, Ban Quản lý Công trình đô thị và Môi trường xã thường xuyên khơi thông cống rãnh, duy tu hệ thống thoát nước dọc các tuyến giao thông nhằm hạn chế hư hỏng, bảo đảm an toàn đi lại.

Tuy nhiên, việc nâng cấp hệ thống giao thông vẫn gặp khó khăn do nguồn lực hạn chế, trong khi nhiều tuyến đường đã xuống cấp, nhu cầu sửa chữa ngày càng lớn.

Theo ông Trần Minh Triều- Chủ tịch UBND xã Chư Sê, sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc quản lý hệ thống giao thông đặt ra những yêu cầu mới. Nguồn kinh phí bảo trì đường liên xã, liên thôn, nội làng và nội thị hiện chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Đường Phan Đình Phùng tạo diện mạo mới đô thị Chư Sê. Ảnh: Nguyễn Diệp

“Địa phương đang xây dựng lộ trình duy tu, sửa chữa hằng năm, ưu tiên những tuyến đường xuống cấp, có nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa lớn. Việc từng bước nâng cấp hệ thống giao thông không chỉ phục vụ đời sống người dân mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển khi Chư Sê trở thành phường”- ông Triều cho biết.

Việc từng bước khắc phục những bất cập về hạ tầng giao thông sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kết nối, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân. Đây cũng là tiền đề quan trọng để Chư Sê khai thác tốt hơn những lợi thế sẵn có, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.