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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng sát thực tiễn

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MINH PHƯƠNG
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(GLO)- Làm việc với các xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá và Ia Ko, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết, có chỉ tiêu, tiến độ và trách nhiệm cụ thể. Tỉnh sẽ thẩm định, hỗ trợ địa phương tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy dự án và khai thác hiệu quả dư địa phát triển.

Sáng 15-11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với các xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá và Ia Ko về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng, ước thực hiện năm 2026 và xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và 15 doanh nghiệp đang đầu tư, tìm hiểu cơ hội phát triển dự án trên địa bàn.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các xã Chư Sê, Bờ Ngoong, Al Bá và Ia Ko. Ảnh: Minh Phương

Theo báo cáo tại buổi làm việc, các địa phương cơ bản duy trì đà tăng trưởng tích cực. Ước cả năm 2026, xã Chư Sê tăng tổng giá trị sản phẩm 7,99%, vượt kế hoạch 7,18%; thu ngân sách đến đầu tháng 11 đạt hơn 166 tỷ đồng, bằng 239% dự toán tỉnh giao.

Xã thu hút mới 9 dự án đầu tư, hoàn thành di dời chợ trung tâm với hơn 620 hộ kinh doanh và giải quyết vụ việc nhận khoán cà phê tồn đọng nhiều năm tại Công ty CP Cà phê Gia Lai.

Xã Ia Ko ước tăng giá trị sản phẩm 10,19%, vượt kế hoạch 5,98%; thu ngân sách đạt hơn 12 tỷ đồng. Địa phương đã có 4 dự án điện gió được chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời hoàn thành làm sạch dữ liệu 6.977 thửa đất.

Xã Bờ Ngoong ước tăng trưởng 6,5%, vượt kế hoạch; duy trì 11.442 ha gieo trồng, sản lượng gần 30.000 tấn. Địa phương cũng hoàn thành bàn giao mặt bằng móng trụ đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 và thu hồi đất cho Khu công nghiệp Nam Pleiku.

Tại xã Al Bá, tốc độ tăng giá trị sản phẩm ước đạt 6,57%, hoàn thành mục tiêu đề ra; thu ngân sách đến nay đạt hơn 7,5 tỷ đồng, bằng 276,09% dự toán năm. Tỷ lệ giảm nghèo đạt 3,16%, vượt kế hoạch 2,86%.

Năm 2027, các xã xây dựng kịch bản tăng trưởng gắn với thế mạnh và dư địa từng địa bàn. Trong đó, xã Chư Sê phấn đấu tăng trưởng 10,25%, tập trung khai thác quỹ đất tại 5 khu dân cư với 715 lô, xúc tiến các dự án thương mại, dịch vụ và lấp đầy Cụm công nghiệp Chư Sê.

Xã Bờ Ngoong đặt mục tiêu từ 10% trở lên, ưu tiên các dự án chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao và cụm công nghiệp. Ia Ko phấn đấu tăng trưởng từ 8,08%, khai thác dư địa từ các dự án điện gió, quy hoạch cụm công nghiệp 60 ha và mở rộng mã số vùng trồng xuất khẩu.

Al Bá đặt mục tiêu từ 6,78-7,03%, tập trung nâng cao chuỗi giá trị cà phê, hồ tiêu và phát huy hiệu quả công trình thủy lợi Plei Keo.

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Ông Võ Công Hòa - Chủ tịch UBND xã Ia Ko báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương 10 tháng năm 2026. Ảnh: Minh Phương

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận định, các địa phương còn nhiều dư địa phát triển, yêu cầu rà soát kỹ các chỉ tiêu về tăng trưởng, thu ngân sách, giải ngân đầu tư công và giảm nghèo; đặc biệt quan tâm tiến độ giải ngân các chương trình mục tiêu quốc gia.

Các xã cần đẩy mạnh liên kết sản xuất nông nghiệp, nâng năng suất và giá trị sản phẩm, khẩn trương hoàn thành cấp mã số vùng trồng; đồng thời tháo gỡ vướng mắc để các dự án đã có kế hoạch đầu tư sớm hoàn thiện thủ tục, khởi công.

Đối với diện tích kém hiệu quả, địa phương cần nghiên cứu chuyển đổi phù hợp, hạn chế sản xuất manh mún; mạnh dạn đề xuất điều chỉnh quy hoạch đất kém hiệu quả để thu hút đầu tư.

Đối với từng địa phương, đồng chí Phạm Anh Tuấn yêu cầu Chư Sê khẩn trương triển khai các dự án, khôi phục điểm du lịch thác Phú Cường. Al Bá cần tập trung dự án nuôi trồng thủy sản hồ Ayun, nhà máy thức ăn chăn nuôi và rà soát diện tích cao su hết niên hạn.

Ia Ko phải làm rõ số liệu tăng trưởng, tính toán cụ thể đóng góp của các dự án điện gió. Bờ Ngoong cần đẩy nhanh các dự án chăn nuôi, nông nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp và rà soát quỹ đất cao su.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chư Sê tổ chức mỗi tháng 1 sự kiện văn hóa để người dân có nơi vui chơi, giải trí; các xã còn lại tổ chức ít nhất mỗi quý 1 sự kiện, kết hợp xã hội hóa với doanh nghiệp.

Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm về kết quả; kịch bản tăng trưởng phải có chỉ tiêu, tiến độ và lộ trình cụ thể, làm rõ cơ sở thực hiện ở các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp - xây dựng và dịch vụ; phối hợp với cơ quan thống kê để tính toán cơ sở tăng trưởng.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Phương

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Minh Phương

Các địa phương cần rà soát dự án, chủ động phối hợp với doanh nghiệp tháo gỡ vướng mắc; cải cách triệt để quy trình, thời gian giải quyết thủ tục, ưu tiên nhà đầu tư có năng lực và dự án thực chất. Việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phải đi đôi với bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất.

Đồng thời, cần sắp xếp công việc đúng người, đúng việc, phát huy tinh thần dám làm, dám chịu trách nhiệm và huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị tỉnh và các sở, ngành hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 và các dự án điện gió; bố trí vốn cho công trình thủy lợi, hồ chứa và giao thông kết nối liên xã; xử lý nhà, đất công dôi dư sau sáp nhập, sớm giao vốn các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2027.

Trước đó, đoàn công tác đã khảo sát dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2, Trung tâm thương mại Chư Sê và Khu du lịch thác Phú Cường.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác khảo sát thác Phú Cường (xã Chư Sê). Ảnh: Minh Phương

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác khảo sát thác Phú Cường (xã Chư Sê). Ảnh: Minh Phương

Tại dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2, còn 6 vị trí móng trụ chưa bàn giao mặt bằng do người dân chưa nhận tiền bồi thường.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền xã Chư Sê phối hợp với nhà đầu tư, bảo đảm bàn giao mặt bằng để triển khai các hạng mục còn lại, xác định đây là dự án trọng điểm quốc gia.

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