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Thời sự

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn kiểm tra một số dự án đầu tư và làm việc với UBND xã Đak Đoa

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Chiều 13-11, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, khảo sát thực tế một số dự án, làm việc với xã Đak Đoa và các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, Ban Quản lý các dự án Đầu tư xây dựng tỉnh; Đảng ủy, UBND xã Đak Đoa và một số doanh nghiệp lớn, chủ đầu tư đang đầu tư hoặc có dự án vướng mắc tại địa phương.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (thứ 2 từ trái sang) và đoàn công tác khảo sát thực tế tại Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa. Ảnh: Hà Duy

Theo đó, đoàn công tác đã kiểm tra, khảo sát thực tế một số địa điểm và dự án thuộc địa bàn xã Đak Đoa, gồm: Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp số 2 Đak Đoa do Công ty CP Shinec Gia Lai làm chủ đầu tư; Dự án Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp làm chủ đầu tư.

Đồng thời, đoàn cũng kiểm tra tiến độ triển khai Dự án quần thể đô thị nghỉ dưỡng và sân Golf FLC Pleiku tại Khu phức hợp Đak Đoa do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư; khảo sát địa điểm thực hiện Cụm công nghiệp sinh thái Đăk Đoa 6 (Dự án đang được Công ty CP Đầu tư và phát triển Công nghiệp Minh Hưng Gia Lai đề nghị đầu tư).

Sau khi kiểm tra, khảo sát thực tế, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã làm việc trực tiếp với UBND xã Đak Đoa và các doanh nghiệp nhằm đánh giá tình hình phát triển, rà soát các địa điểm mang tính đột phá tăng trưởng của địa phương cũng như tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu UBND xã Đak Đoa và các sở, ngành nỗ lực tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu UBND xã Đak Đoa và các sở, ngành nỗ lực tạo điều kiện cho các nhà đầu tư triển khai dự án. Ảnh: Hà Duy

Theo báo cáo của UBND xã Đak Đoa, trong 10 tháng năm 2026, xã Đak Đoa đã đạt được nhiều kết quả quan với 16/16 chỉ tiêu UBND tỉnh giao thực hiện đạt và vượt. Một số chỉ tiêu vượt kế hoạch như: thu ngân sách nhà nước đạt 188% kế hoạch; thu hút dự án mới đạt 200% kế hoạch…

Tốc độ tăng giá trị sản phẩm trên địa bàn 10 tháng đạt 10,52%; ước đến cuối năm 2026 đạt 10,66%, đạt 100% kế hoạch UBND giao. Trên địa bàn xã hiện có 9 dự án đầu tư ngoài ngân sách đang thực hiện với tổng vốn đầu tư hơn 8.500 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhận định: Đak Đoa là địa bàn có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, với nhiều nhà đầu tư lớn đang triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn.

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Quang cảnh buổi làm việc với UBND xã Đak Đoa. Ảnh: Hà Duy

Do đó, địa phương cần khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế; tạo được sự đột phá trong công tác điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng của năm 2026; đồng thời tạo đà để thực hiện đạt các chỉ tiêu, kế hoạch của năm 2027, nhất là đối với mục tiêu tăng trưởng 11% đang được xã đề ra. Địa phương cũng cần quan tâm phát triển thương mại, dịch vụ thông qua việc tổ chức các sự kiện, lễ hội.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị xã Đak Đoa, về nông nghiệp, cần có giải pháp tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp; về công nghiệp - xây dựng, cần đôn đốc triển khai các dự án ngoài ngân sách, làm phân kỳ theo quý; về thương mại - dịch vụ, cần tập trung khai thác tăng trưởng thông qua việc tổ chức các sự kiện, lễ hội.

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Chủ tịch UBND xã Đak Đoa Huỳnh Siểm báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Địa phương phải tích cực phối hợp với các chủ đầu tư dự án các cụm công nghiệp thu hút các dự án đầu tư thứ cấp; chuẩn bị mặt bằng sạch để tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai dự án.

UBND xã Đak Đoa, các sở, ngành tập trung tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc để sớm khởi công các dự án do Công ty TNHH Vĩnh Hiệp làm chủ đầu tư, gồm: Dự án Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai và Dự án Cụm công nghiệp sinh thái Đăk Đoa 6.

Các nhà đầu tư phải huy động nhân lực vật lực, máy móc, thiết bị để đảm bảo tiến độ thực hiện dự án theo cam kết.

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Ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Riêng dự án Viện nghiên cứu và phát triển cà phê AI - Gia Lai, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cần nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục đầu tư. Dự án không chỉ mang ý nghĩa đối với doanh nghiệp, mà cần xây dựng trở thành điểm check-in thú vị, hút khách du lịch.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng đã đi kiểm tra việc triển khai Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 (xã Hra) do Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai làm chủ đầu tư.

Qua kiểm tra, nghe báo cáo của chủ đầu tư và lãnh đạo xã Hra, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá tiến độ triển khai dự án hiện vẫn còn chậm so với yêu cầu của tỉnh.

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Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (bìa phải) và đoàn công tác khảo sát thực tế tại Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 (xã Hra). Ảnh: Hà Duy

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND xã Hra phối hợp, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án; song song với xây dựng hạ tầng, cần tập trung triển khai xây dựng các nhà máy sản xuất trong cụm công nghiệp.

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