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Vĩnh Hiệp dẫn đầu về xuất khẩu cà phê nhân xanh của Việt Nam niên vụ 2025-2026

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- Trong niên vụ 2025-2026, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú, tỉnh Gia Lai) xuất khẩu đạt sản lượng gần 180.000 tấn cà phê nhân xanh, mang về hơn 836 triệu USD, chiếm khoảng 10% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Kết quả này cho thấy vai trò của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp trong hoạt động xuất khẩu cà phê của Việt Nam, đồng thời phản ánh quy mô tổ chức nguồn hàng và năng lực kết nối thị trường quốc tế.

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Nhà máy chế biến cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú, tỉnh Gia Lai). Ảnh: Vũ Thảo

Để chủ động nguồn cung và kiểm soát chất lượng, Vĩnh Hiệp đã liên kết, quản lý trực tiếp hơn 18.700 ha cà phê đạt các chứng nhận 4C và Rainforest Alliance (RA), với sản lượng gần 70.000 tấn.

Vùng nguyên liệu được tổ chức thông qua liên kết với gần 21.000 nông hộ và các đối tác sản xuất, tạo nền tảng cho việc kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường nhập khẩu. Hiện tại, Công ty xuất khẩu sản phẩm tới hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tuy nhiên, hoạt động xuất khẩu trong niên vụ 2025-2026 diễn ra trong bối cảnh thị trường thế giới tiếp tục biến động. Chi phí sản xuất, logistics, tỷ giá và những bất ổn địa chính trị gây sức ép lên hoạt động kinh doanh, trong khi biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cũng như tính ổn định của nguồn cung cà phê.

Cùng với đó là những biến động về giá và nguồn hàng; các thị trường quốc tế ngày càng chú trọng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, bảo vệ môi trường, quy định chống mất rừng, trách nhiệm xã hội và tính minh bạch của chuỗi cung ứng.

Điều này buộc yêu cầu doanh nghiệp không chỉ duy trì sản lượng xuất khẩu mà còn phải kiểm soát tốt hơn toàn bộ quá trình sản xuất, thu mua và chế biến.

Trong bối cảnh đó, việc phát triển vùng nguyên liệu đạt chứng nhận, tăng cường liên kết với nông hộ và minh bạch thông tin sản phẩm là những yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì khả năng tiếp cận thị trường.

Với Vĩnh Hiệp, đây cũng là nền tảng để nâng cao giá trị cà phê Gia Lai, hướng tới phát triển xuất khẩu ổn định và bền vững hơn trước những thay đổi của thương mại toàn cầu.

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