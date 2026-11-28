(GLO)- VNPAY phối hợp cùng 4 ngân hàng lớn triển khai chương trình hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay dịp Tết Đinh Mùi 2027 với 2.027 suất, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Người đăng ký hợp lệ sớm nhất sẽ được nhận hỗ trợ, áp dụng cho các chuyến bay nội địa khởi hành từ ngày 23-1 đến 7-2-2027.

Nhằm chia sẻ chi phí đi lại, tạo điều kiện để người dân thuận lợi hơn trong hành trình về quê sum họp dịp Tết, VNPAY phối hợp cùng 4 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, VietinBank và Agribank triển khai chương trình hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay Tết Đinh Mùi 2027.

VNPAY cùng 4 ngân hàng lớn hỗ trợ chi phí đặt vé máy bay cho người dân về quê đón Tết Đinh Mùi 2027. Ảnh: VGP

Theo chương trình, có tổng cộng 2.027 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đối tượng nhận hỗ trợ là những khách hàng hoàn tất đăng ký hợp lệ sớm nhất, được xác định căn cứ vào thời điểm hệ thống VNPAY ghi nhận.

Mỗi khách hàng, tương ứng với số điện thoại đăng ký, được nhận tối đa một mã hỗ trợ. Mã quà tặng có giá trị sử dụng một lần để thanh toán khi đặt vé máy bay trên ứng dụng VNPAY hoặc các ứng dụng ngân hàng tham gia chương trình.

Danh sách khách hàng đủ điều kiện nhận hỗ trợ dự kiến được công bố ngày 1-12-2026 tại phần bình luận thông báo chương trình và trên website VNPAY.

Người có nhu cầu đăng ký nhận hỗ trợ truy cập đường dẫn biểu mẫu của chương trình, điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu. Việc xét suất hỗ trợ căn cứ vào thời gian đăng ký hợp lệ được hệ thống ghi nhận; chương trình có thể kết thúc sớm khi đủ số lượng.

Sau khi được xác nhận nhận mã hỗ trợ, khách hàng có thể đặt vé máy bay thông qua tính năng đặt vé trên các ứng dụng VCB Digibank, BIDV SmartBanking, VietinBank iPay Mobile, Agribank Plus hoặc ứng dụng VNPAY.

Các bước sử dụng mã hỗ trợ gồm: · Truy cập tính năng đặt vé máy bay trên ứng dụng ngân hàng hoặc VNPAY. · Chọn hành trình, điểm đi, điểm đến và ngày khởi hành phù hợp. · Tại màn hình xác nhận giao dịch, chọn mã quà tặng của chương trình. · Kiểm tra thông tin, xác nhận giao dịch và thanh toán.

Khoản hỗ trợ 500.000 đồng áp dụng đối với các chuyến bay nội địa có ngày khởi hành từ 23-1-2027 đến hết ngày 7-2-2027. Người nhận mã cần lưu ý thời hạn áp dụng và điều kiện sử dụng để chủ động lên kế hoạch di chuyển.

Dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu đi lại bằng đường hàng không thường tăng cao, đặc biệt trên các đường bay kết nối những thành phố lớn với địa phương có đông người lao động, sinh viên sinh sống, học tập.

Thông qua tính năng đặt vé tích hợp, người dùng có thể tra cứu lịch bay, so sánh giá và lựa chọn hành trình của nhiều hãng hàng không như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Sun PhuQuoc Airways, Vietravel Airlines…

Chương trình hỗ trợ được kỳ vọng góp phần giảm một phần chi phí đi lại, giúp người dân chủ động hơn trong việc thu xếp tài chính và lịch trình về quê đón Tết.

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