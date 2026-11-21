(GLO)- Ngày 20-11, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai - cho biết, tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh từ đầu năm 2026 đến nay ghi nhận nhiều kết quả đáng chú ý, với 3.332 doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng.

Theo ông Châu, từ ngày 12 đến 18-11, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 39 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 317 tỷ đồng; có 6 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 81 doanh nghiệp giải thể và 10 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Nhà máy điện gió Tây Hồ - Chư Prông và Nhà máy điện mặt trời nổi Bàu Cạn ngày 18-11. Ảnh: Hà Duy

Từ đầu năm đến ngày 18-11-2026, toàn tỉnh có 3.332 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 47,6% chỉ tiêu cả năm (7.000 doanh nghiệp), tăng 18,19% so với cùng kỳ năm 2025 (2.819 doanh nghiệp).

Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới đạt 53.861 tỷ đồng, vượt 7,72% chỉ tiêu cả năm (50.000 tỷ đồng) và tăng 110,79% so với cùng kỳ năm 2025 (25.551 tỷ đồng).

Trong thời gian này, có 1.212 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 1.394 doanh nghiệp giải thể và 580 doanh nghiệp hoạt động trở lại.