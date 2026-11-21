Theo ông Châu, từ ngày 12 đến 18-11, tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 39 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký 317 tỷ đồng; có 6 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 81 doanh nghiệp giải thể và 10 doanh nghiệp hoạt động trở lại.
Từ đầu năm đến ngày 18-11-2026, toàn tỉnh có 3.332 doanh nghiệp thành lập mới, đạt 47,6% chỉ tiêu cả năm (7.000 doanh nghiệp), tăng 18,19% so với cùng kỳ năm 2025 (2.819 doanh nghiệp).
Tổng vốn đăng ký của các doanh nghiệp mới đạt 53.861 tỷ đồng, vượt 7,72% chỉ tiêu cả năm (50.000 tỷ đồng) và tăng 110,79% so với cùng kỳ năm 2025 (25.551 tỷ đồng).
Trong thời gian này, có 1.212 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, 1.394 doanh nghiệp giải thể và 580 doanh nghiệp hoạt động trở lại.
Thu hút 267 dự án đầu tư
Từ ngày 13 đến 19-11, tỉnh thu hút mới 5 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đăng ký hơn 678,6 tỷ đồng. Cụ thể, có 3 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn hơn 514,7 tỷ đồng, gồm: Dự án Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Bình Phú 2 tại xã Bình Phú; Dự án Trồng cây nông nghiệp lâu năm và cây ăn quả của Công ty TNHH Kinh doanh hàng xuất khẩu Quang Đức tại thôn Phú Tân (xã Ia Tôr) và Dự án Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tại xã Chư A Thai của Công ty CP Công nghệ và Dạy nghề An Phú Thiện.
Cùng với đó là 2 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn hơn 163,9 tỷ đồng, gồm: Dự án Nhà máy cà phê Phi Long Gia Lai của Công ty TNHH MTV Phi Long Gia Lai tại Khu công nghiệp Nam Pleiku và Dự án Chợ trung tâm của Công ty CP Becamex Bình Định tại Khu kinh tế Nhơn Hội (Khu công nghiệp - Đô thị Becamex A).
Lũy kế từ đầu năm đến ngày 19-11-2026, toàn tỉnh thu hút mới 267 dự án đầu tư, đạt 157,06% kế hoạch UBND tỉnh giao (170 dự án), với tổng vốn đăng ký hơn 248.862 tỷ đồng.
Trong đó, có 258 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn hơn 244.182 tỷ đồng và 9 dự án FDI, tổng vốn hơn 4.680 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2025, số dự án thu hút mới tăng 57,99%, tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 58,52%.