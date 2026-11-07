Thiên Long về tay tập đoàn Nhật Bản, nhà sáng lập rời Hội đồng quản trị

(GLO)- Tập đoàn Kokuyo (Nhật Bản) đã hoàn tất nhận chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Long An Thịnh (TLAT) - cổ đông lớn nhất của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã chứng khoán: TLG). Qua giao dịch này, Kokuyo gián tiếp nắm giữ 46,82% vốn điều lệ Thiên Long.

Theo thông tin được Công ty CP Tập đoàn Thiên Long công bố ngày 6-11, TLAT sở hữu gần 45,2 triệu cổ phần, tương đương 46,82% vốn điều lệ doanh nghiệp. Các cổ đông của TLAT đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ cổ phần tại công ty này cho Kokuyo sau khi nhận được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền. Sau giao dịch, tập đoàn Nhật Bản trở thành chủ sở hữu toàn bộ TLAT.

Thiên Long là một trong các thương hiệu bút bi quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh nguồn internet

Đây là bước triển khai quan trọng trong kế hoạch đầu tư vào Thiên Long được Kokuyo công bố từ tháng 12-2025. Theo phương án ban đầu, bên cạnh việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại TLAT, Kokuyo sẽ thực hiện chào mua công khai thêm 18,19% cổ phần TLG. Nếu hoàn tất cả 2 giao dịch, tỷ lệ sở hữu của tập đoàn Nhật Bản tại Thiên Long sẽ đạt 65,01%, đưa doanh nghiệp Việt Nam trở thành công ty con.

Thông tin công bố ngày 6-11 mới xác nhận việc hoàn tất chuyển nhượng cổ phần tại TLAT; kế hoạch chào mua công khai phần vốn còn lại sẽ được Kokuyo triển khai theo quy định.

Theo công bố trước đó của Kokuyo, tổng giá trị dự kiến cho thương vụ vào khoảng 27,6 tỷ yen, tương đương khoảng 4.700 tỷ đồng tại thời điểm công bố.

Thành lập năm 1981, Thiên Long được ông Cô Gia Thọ phát triển từ một cơ sở sản xuất nhỏ thành doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bút viết và văn phòng phẩm. Ngoài thương hiệu bút bi Thiên Long quen thuộc với nhiều thế hệ người tiêu dùng, doanh nghiệp còn phát triển các nhãn hàng như FlexOffice, Colokit và Flexio. Sản phẩm của tập đoàn hiện có mặt tại hơn 75 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi đó, Kokuyo được thành lập năm 1905, là tập đoàn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm và giải pháp không gian làm việc. Tại Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu Campus và từng có quan hệ hợp tác với Thiên Long thông qua các hợp đồng sản xuất theo yêu cầu và thiết kế (OEM). Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, Thiên Long ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 3.621 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 422 tỷ đồng, tăng khoảng 12%.

Cùng với diễn biến chuyển nhượng cổ phần, Thiên Long tiếp nhận đơn từ nhiệm của 5 thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), gồm ông Cô Gia Thọ - Chủ tịch HĐQT; bà Cô Cẩm Nguyệt; ông Nguyễn Đình Tâm; ông Cô Trần Cơ Nguyên và bà Cô Trần Dinh Dinh. Các đơn từ nhiệm được HĐQT tiếp nhận ngày 4-11.

Các thành viên dự kiến thôi nhiệm vụ từ ngày 1-1-2027; đồng thời, doanh nghiệp sẽ tiến hành bầu bổ sung nhân sự cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2028.

Theo thông tin được công bố, ông Cô Gia Thọ dự kiến đảm nhiệm chức danh Chủ tịch danh dự của Thiên Long trong 3 năm theo hợp đồng tư vấn. Ở vị trí này, ông hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động đối ngoại, tham dự sự kiện theo đề nghị của HĐQT và duy trì quan hệ với cổ đông, đối tác. Ông không tham gia điều hành và không có quyền biểu quyết tại HĐQT.