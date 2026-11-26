(GLO)- Trong khuôn khổ chuyến thăm, khảo sát và làm việc tại tỉnh Gia Lai, ngày 25-11, Đoàn đại biểu các doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp vùng Normandie (Cộng hòa Pháp) đã đi khảo sát vùng trồng cà phê hữu cơ, thăm các nhà máy sản xuất cà phê và làm việc với Công ty TNHH Vĩnh Hiệp.

Đoàn doanh nghiệp Pháp thăm thực tế vùng trồng và nhà máy chế biến cà phê của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Vũ Thảo

Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) hiện là doanh nghiệp xuất khẩu cà phê nhân xanh đứng đầu cả nước. Trong niên vụ 2025-2026, sản lượng cà phê nhân xanh xuất khẩu của doanh nghiệp đạt trên 200.000 tấn, chiếm 10% sản lượng xuất khẩu của cả nước.

Hiện doanh nghiệp đang liên kết với gần 21.000 nông hộ trồng cà phê tại Gia Lai và các tỉnh lân cận để cung cấp nguyên liệu cho hoạt động chế biến và xuất khẩu.

Sản phẩm cà phê nhân xanh của Vĩnh Hiệp hiện đã có mặt tại 60 quốc gia trên thế giới; trong đó, châu Âu được xác định là thị trường chiến lược, chiếm 45% tổng sản lượng xuất khẩu.

Đoàn doanh nghiệp Pháp đánh giá cao chất lượng hạt cà phê Robusta của Gia Lai. ﻿Ảnh: Vũ Thảo

Đây cũng là đơn vị đi đầu trong liên kết và sản xuất theo tiêu chuẩn, với hơn 20.000 ha liên kết với các hợp tác xã, nông hộ đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 4C, RA; là doanh nghiệp đầu tiên đạt chứng nhận USDA tại Việt Nam.

Hiện Vĩnh Hiệp đã chủ động xây dựng hệ thống phần mềm truy xuất và quản lý cà phê bền vững nhằm đáp ứng theo Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR).

Đoàn tham quan nhà máy cà phê nhân xanh của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp. Ảnh: Vũ Thảo

Qua nghe giới thiệu và tham quan thực tế nhà máy chế biến cà phê nhân xanh, nhà máy chế biến sâu, đại diện các doanh nghiệp vùng Normandie bày tỏ sự quan tâm đến tiềm năng, lợi thế phát triển nông nghiệp của Gia Lai, đặc biệt là ngành cà phê.

Các doanh nghiệp đánh giá cao việc ứng dụng công nghệ số vào quản lý sản xuất, chế biến; phát triển chuỗi cà phê bền vững gắn với tín chỉ carbon, bảo hiểm, truy xuất nguồn gốc và xuất khẩu; kết nối nhà đầu tư với các dự án phù hợp với nhu cầu của tỉnh.

Đoàn tìm hiểu các sản phẩm cà phê chế biến của L'anmat Café. Ảnh: Vũ Thảo

Trong chuyến khảo sát, đại diện Công ty TNHH Vĩnh Hiệp cùng các doanh nghiệp vùng Normandie, gồm: Metaplanet, Everimpact và Tevassur đã trao đổi về quy trình truy xuất nguồn gốc sản phẩm từ vùng trồng đến chế biến, dữ liệu phục vụ đánh giá phát thải carbon, cũng như nhu cầu kết nối, hợp tác đầu tư và triển khai các giải pháp công nghệ trong thời gian tới.

Qua đó, các bên kỳ vọng mở ra cơ hội hợp tác trong phát triển chuỗi cà phê bền vững, nâng cao giá trị sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường thế giới.