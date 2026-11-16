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Chấp thuận chủ trương đầu tư khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay hơn 11.400 tỷ đồng

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay tại 2 phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Đông.

Dự án do Công ty CP Thị Nại Eco Bay làm chủ đầu tư, có tổng vốn đầu tư hơn 11.433 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất và mặt nước gần 118 ha.

Dự án được triển khai tại Khu A2 thuộc Khu A - Khu đô thị thương mại Bắc sông Hà Thanh, với tổng diện tích 117,93 ha. Trong đó, diện tích đất 52,87 ha, diện tích mặt nước và rừng ngập mặn 65,06 ha. Quy mô dân số dự kiến khoảng 6.400 người, thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 11.433 tỷ đồng, gồm hơn 1.715 tỷ đồng vốn chủ sở hữu và hơn 9.718 tỷ đồng vốn vay.

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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư khu nhà ở sinh thái Thị Nại Ecobay hơn 11.400 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Trọng Lợi

Theo quy hoạch, Thị Nại Ecobay được định hướng phát triển thành khu đô thị sinh thái tích hợp các chức năng nhà ở, giáo dục, y tế, thương mại - dịch vụ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, hội nghị, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Cụ thể, dự án bố trí 793 lô nhà ở thấp tầng trên diện tích khoảng 23,9 ha, gồm 4 loại: loại A có 338 lô, loại B 303 lô, loại C 138 lô và loại D 14 lô; công trình cao tối đa 3 tầng. Khu chung cư có diện tích khoảng 1,37 ha, cao tối đa 15 tầng, tương đương 70 m.

Bên cạnh đó, dự án có khoảng 2,73 ha đất thương mại - dịch vụ, công trình cao tối đa 5 tầng; khoảng 1,2 ha đất giáo dục; 720 m² đất y tế; 0,7 ha đất thể dục thể thao và 2,3 ha công viên cây xanh công cộng. Đất giao thông và hạ tầng kỹ thuật chiếm khoảng 20,5 ha, bố trí 3 bãi đỗ xe tập trung. Phần diện tích còn lại là mặt nước và rừng ngập mặn.

Đối với nghĩa vụ phát triển nhà ở xã hội, nhà đầu tư thực hiện bằng hình thức nộp tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy định pháp luật.

Về tiến độ, trong quý IV/2026, nhà đầu tư phải hoàn thành các thủ tục pháp lý điều chỉnh, phê duyệt cần thiết theo quy hoạch. Từ quý I/2027, triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật; từ quý III/2027, khởi công các công trình nhà ở và hạ tầng xã hội, gồm trường học, trạm y tế.

Dự kiến, đến hết quý II/2028, hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; từ quý III/2028, khởi công các công trình thương mại, dịch vụ và đến hết quý III/2028 hoàn thành các công trình hạ tầng xã hội. Toàn bộ dự án phấn đấu hoàn thành vào cuối quý IV/2030.

Đáng chú ý, UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện nghiêm các cam kết về bảo vệ môi trường, trong đó giữ lại và trồng mới khoảng 9,88 ha cây xanh rừng ngập mặn nhằm bảo vệ bờ đầm, hình thành hành lang sinh thái, hỗ trợ lọc nước tự nhiên và duy trì bãi sinh sản của các loài thủy hải sản.

Trong quá trình triển khai, nhà đầu tư phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động san lấp, nạo vét; xử lý nước thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra đầm, không để ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và hệ sinh thái thủy sinh.

Đồng thời, có trách nhiệm bố trí đủ nguồn vốn, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính về đất đai, các thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường, phòng cháy chữa cháy và định kỳ báo cáo tiến độ thực hiện dự án.

UBND tỉnh cũng giao các sở, ngành liên quan và UBND 2 phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình triển khai.

Trong đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn các thủ tục về môi trường, điều chỉnh quyết định giao đất, cho thuê đất và xác định lại nghĩa vụ tài chính của nhà đầu tư theo quy định.

Quyết định nêu rõ: Sau 12 tháng kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư, nếu nhà đầu tư không triển khai hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký mà không có lý do chính đáng thì chủ trương đầu tư sẽ bị thu hồi.

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