Khánh thành Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene

(GLO)- Sáng 31-10, tại Khu công nghiệp Nhơn Hội (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Công ty CP Việt Nam Graphene Global đã tổ chức Lễ khánh thành Dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. Ảnh: Trung Nghĩa

Đến dự lễ khánh thành có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Giáo sư Trần Đại Lâm - Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Lê Kim Toàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Nguyễn Tự Công Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo UBND tỉnh, nguyên lãnh đạo Quân khu V cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene của Công ty CP Việt Nam Graphene Global có tổng vốn đầu tư 202 tỷ đồng, công suất 3.600 kg graphene/năm.

Đây là một trong những cơ sở sản xuất vật liệu graphene tiên phong tại khu vực miền Trung, mở ra triển vọng phát triển lĩnh vực vật liệu mới tại tỉnh Gia Lai.

Bí Thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 3 từ trái sang) tặng tranh lưu niệm cho chuyên gia thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. Ảnh: Trung Nghĩa

Đáng chú ý, dự án không chỉ tập trung sản xuất graphene mà còn hướng đến nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các vật liệu tiên tiến như: Graphene Oxide (GO), Reduced Graphene Oxide (rGO), vật liệu nano carbon; gắn với kiểm tra chất lượng, chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu.

Đây chính là hướng đi mà tỉnh khuyến khích: gắn nghiên cứu với sản xuất, gắn công nghệ với thị trường, gắn hoạt động của doanh nghiệp với nhu cầu ứng dụng thực tế của các ngành kinh tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Trung Nghĩa

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chúc mừng, ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của Công ty CP Việt Nam Graphene Global, các nhà khoa học, đối tác, đơn vị tư vấn, nhà thầu cùng toàn thể cán bộ, kỹ sư, công nhân đã tích cực triển khai, đưa dự án đến dấu mốc quan trọng hôm nay.

Để dự án phát huy hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị Công ty CP Việt Nam Graphene Global tập trung tổ chức vận hành nhà máy an toàn, ổn định, hiệu quả; bảo đảm chất lượng sản phẩm, các yêu cầu về môi trường, an toàn lao động và các quy định pháp luật; đồng thời, tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng thị trường trong nước, quốc tế.

Quang cảnh buổi lễ khánh thành. Ảnh: Trung Nghĩa

Đặc biệt, cần chủ động hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia và doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm ứng dụng graphene có tính thương mại cao; ưu tiên nghiên cứu khả năng ứng dụng trong các ngành công nghiệp điện tử, năng lượng, vật liệu xây dựng, cơ khí và sản xuất công nghiệp.

Quan tâm đào tạo đội ngũ kỹ thuật, sử dụng lao động địa phương, từng bước xây dựng năng lực nghiên cứu và làm chủ công nghệ ngay tại Gia Lai.

Các đại biểu tham quan Nhà máy sản xuất và ứng dụng Graphene. Ảnh: Trung Nghĩa

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ đạo các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh chủ động đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình vận hành, sản xuất, kinh doanh.

Mục tiêu là để sản phẩm công nghệ có địa chỉ ứng dụng, kết quả nghiên cứu đi vào thực tiễn và mỗi dự án công nghệ cao tạo thêm động lực phát triển cho doanh nghiệp cũng như nền kinh tế địa phương.