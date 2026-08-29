Gia Lai chuẩn bị các điều kiện khánh thành trường nội trú biên giới và khai giảng năm học mới

(GLO)- Tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện để tổ chức Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch và khai giảng năm học 2026-2027. Đây là điểm cầu của tỉnh kết nối trực tiếp với chương trình Lễ khai giảng năm học mới của Trung ương trong ngày 5-9.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch) được chọn làm điểm cầu kết nối trực tiếp với điểm cầu Trung ương. Sáng 5-9, Lễ khánh thành trường sẽ bắt đầu từ 7 giờ 30 phút đến 8 giờ; tiếp đó Lễ khai giảng năm học mới diễn ra từ 8 giờ đến 8 giờ 45 phút theo chương trình chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT); sau 8 giờ 45 phút, trường triển khai các hoạt động đầu năm học theo kế hoạch của đơn vị.

Để làm nổi bật ý nghĩa của việc kết hợp Lễ khánh thành với Lễ khai giảng năm học mới, chương trình phải tạo được điểm nhấn khác biệt, vừa mở đầu một năm học mới, vừa ghi dấu kết quả hiện thực hóa chủ trương lớn của Đảng đối với giáo dục vùng biên.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch (xã Ia Púch) được chọn làm điểm cầu kết nối trực tiếp với điểm cầu Trung ương vào sáng 5-9. Ảnh: T.D

Tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, hiện các nhà thầu đang tập trung hoàn thiện phòng học, phòng bộ môn, nhà ở học sinh, nhà ăn, hệ thống điện, nước, phòng cháy chữa cháy, thiết bị dạy học và các điều kiện vận hành.

Ông Phan Thành Tiến - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhà trường luôn ở trạng thái sẵn sàng vận hành ngay sau khi bàn giao công trình. Năm học này, nhà trường sẽ đón 756 học sinh, gồm 176 học sinh nội trú và 580 học sinh bán trú. Hiện chúng tôi đã hoàn thành việc thành lập các tổ chuyên môn, tổ văn phòng và đang hoàn thiện nhân sự thành lập tổ giáo dục đặc thù trong nhà trường.

Để chuẩn bị cho Lễ khánh thành và khai giảng, nhà trường đã thông báo đến các thôn làng, phụ huynh học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên học sinh nhà trường về danh sách lớp, thời gian khai giảng; lên danh sách đội hình học sinh dự buổi lễ, kế hoạch học sinh đầu cấp; đồng thời chuẩn bị phương án quản lý học sinh trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

“Sau hai phần lễ quan trọng, nhà trường sẽ chủ động tổ chức các hoạt động làm quen môi trường học tập, sinh hoạt nội trú, tham quan cơ sở vật chất và quán triệt nội quy, nền nếp cho học sinh,…” - Hiệu trưởng Phan Thành Tiến cho biết.

Về kế hoạch khai giảng, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam thông tin: Toàn tỉnh có 715 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập, với 21.123 lớp và 734.454 học sinh (tăng 10.171 học sinh so với năm học trước).

Trong đó, 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và THCS tại các xã biên giới đã tuyển sinh 6.814/7.014 học sinh (đạt 96% quy mô); gồm 2.586 học sinh nội trú và 4.228 học sinh bán trú. Sở GD&ĐT đã phối hợp với UBND 7 xã xây dựng nội quy, quy chế hoạt động, quản lý học sinh, ký túc xá và phương án vận hành nhà trường.

Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch chuẩn bị phương án tổ chức các hoạt động làm quen môi trường học tập, sinh hoạt nội trú cho học sinh ngay sau Lễ khánh thành và khai giảng. Ảnh: T.D

Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT, sáng 5-9, các cơ sở giáo dục trên cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học 2026-2027. Điểm nhấn của Lễ khai giảng năm nay là khánh thành, bàn giao và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền đủ điều kiện.

Lễ khai giảng được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trên phạm vi toàn quốc. Điểm cầu trung tâm đặt tại Trường PTNT Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Mỗi tỉnh, thành phố bố trí một điểm cầu chính; các cơ sở giáo dục còn lại tham dự thông qua kết nối trực tuyến hoặc theo dõi chương trình trên VTV1, VOV1 phù hợp với điều kiện thực tế.

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai thông tin thêm: Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Gia Lai về tổ chức Lễ khánh thành và Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch, Sở GD&ĐT đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan thống nhất cụ thể các nhiệm vụ chuẩn bị và tổ chức sự kiện.

Sở GD&ĐT sẽ là đầu mối tổng hợp, theo dõi, đôn đốc, theo dõi tiến độ hằng ngày cho đến ngày 5-9; chủ động tổng hợp các khó khăn, vướng mắc để báo cáo UBND tỉnh tháo gỡ.

Lễ khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ia Púch và khai giảng năm học mới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: T.D

Để đảm bảo điều kiện tổ chức khai giảng vào ngày 5-9, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới phải hoàn thành toàn bộ khu học tập của học sinh cùng các hạng mục hạ tầng phục vụ thiết yếu trước ngày 31-8. Các địa phương, đơn vị trường học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để bước vào năm học mới.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc chuẩn bị kỹ phương án tổ chức dạy học, quản lý, rèn luyện học sinh trong năm học 2026-2027. Sở GD&ĐT cần nghiên cứu ứng dụng phần mềm công nghệ trong quản lý học sinh nội trú, nghiên cứu hệ thống camera thông minh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát và giáo dục học sinh.