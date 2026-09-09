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Match Day 2026 Đại học Y Hà Nội nóng ran: Thủ khoa bác sĩ nội trú chọn ngành 'hot'

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Nguyễn Đức Anh Quân, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội vừa gọi tên Sản phụ khoa tại Match Day 2026.

Đúng 14h hôm nay, không khí tại Match Day tuyển sinh bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội nóng lên khi Nguyễn Đăng Quân, người đầu tiên bước vào lượt lựa chọn chuyên ngành.

Lựa chọn của thủ khoa khiến hội trường vỡ oà

Năm nay, ba thủ khoa của ba nhóm dự thi có những lựa chọn khác nhau: Nguyễn Đức Anh Quân chọn Sản phụ khoa, Phạm Quang Minh chọn Răng Hàm Mặt, còn Phạm Đức Thành theo đuổi Y học cổ truyền.

Cái tên Nguyễn Đức Anh Quân được chờ đợi đặc biệt. Chàng trai sinh năm 2002, quê Nghệ An, thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú năm 2026 với 24,91/30 điểm.

Từ trái qua phải, 3 gương mặt thủ khoa: Phạm Quang Minh- Nguyễn Đức Anh Quân - Phạm Đức Thành. Ảnh: Đỗ Hợp
Từ trái qua phải, 3 gương mặt thủ khoa: Phạm Quang Minh- Nguyễn Đức Anh Quân - Phạm Đức Thành. Ảnh: Đỗ Hợp

Sau giây phút hồi hộp chờ đợi, nam thủ khoa Nguyễn Đức Anh Quân gọi tên chuyên ngành: Sản phụ khoa.

Với vị trí thủ khoa, chuyên ngành Sản phụ khoa từng khiến chàng trai “chưa dám mơ” trở thành lựa chọn đầu tiên của Quân khiến hội trường vỡ oà, hàng loạt bác sĩ khác cũng hô to tên chuyên ngành này.

Không có lượt bốc thăm hay vòng lựa chọn lại. Tại Match Day, thứ hạng điểm thi quyết định thứ tự được gọi. Người đứng đầu được lựa chọn trước, sau đó lần lượt đến các thí sinh tiếp theo.

Lựa chọn của thủ khoa nhận được sự chú ý bởi đây không phải quyết định bốc đồng mà do Quân em bắt đầu yêu thích Sản khoa từ năm thứ tư, khi có cơ hội tiếp xúc và học chuyên ngành.

Bác sĩ thủ khoa này chia sẻ cảm thấy bản thân phù hợp và thích bộ môn này. Sản khoa không chỉ là công việc đỡ đẻ mà còn liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe của phụ nữ. Quân nhận thấy bản thân có thể phát huy năng lực ở lĩnh vực này.

Nguyễn Đức Anh Quân tốt nghiệp ngành Y khoa tại Đại học Y Hà Nội với điểm trung bình tích lũy 8,21/10, xếp thứ 17 toàn khóa. Trước đó, trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, nam sinh Nghệ An đạt 29,4 điểm tổ hợp B00.

Bác sĩ Phạm Quang Minh, có số thứ tự đầu tiên chuyên ngành Răng Hàm Mặt khi em đạt 27 điểm, là thủ khoa kỳ thi bác sĩ nội trú Trường Đại học Y Hà Nội.

Chia sẻ với PV, Phạm Quang Minh nói, là người đầu tiên được hô tên chuyên ngành của mình, cảm xúc rất khó tả và giờ em vẫn hồi hộp.

“Đây là kết quả xứng đáng cho nỗ lực học hành của mình. Với điểm số 27/30, em khá hài lòng vì độ khó của kỳ thi. Kỳ thi này kiến thức hỏi sâu và rộng, bao gồm kiến thức năm nhất đến năm thứ 6, những môn cơ sở về bên đa khoa cũng là rào cản cho quá trình học tập của bọn em”- thủ khoa bác sĩ nội trú ngành Răng Hàm Mặt chia sẻ.

Chàng trai Ninh Bình (trước là Hà Nam cũ) cho biết, trong kỳ thi đại học 6 năm trước, em được 28,65 điểm.

Thủ khoa Phạm Đức Thành, người đứng đầu kỳ thi bác sĩ nội trú Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Hà Nội với 26,88/30 điểm hô tên lựa chọn chuyên ngành Y học cổ truyền.

Câu chuyện của Phạm Đức Thành, 24 tuổi, thủ khoa đầu vào Bác sĩ nội trú Y học cổ truyền, lại bắt đầu từ một lý do rất giản dị: mong muốn có thể chăm sóc bố mẹ khi họ về già. Từng là học sinh đội tuyển Vật lý và ban đầu không định theo ngành Y, Thành chuyển hướng sau khi chứng kiến bố mẹ thường xuyên đau mỏi. Nam sinh sau đó theo học Y học cổ truyền tại Đại học Y Hà Nội và trở thành thủ khoa đầu ra khóa 2020-2026 trước khi tiếp tục đứng đầu kỳ thi nội trú của chuyên ngành này.

Kỳ thi khắc nghiệt

Kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay gồm ba bài thi với tổng cộng 120 câu hỏi, bao quát kiến thức của hơn 10 môn trong chương trình đào tạo Y khoa sáu năm. Với kết quả 24,91/30, Anh Quân vượt qua hơn 1.000 thí sinh để đứng đầu bảng xếp hạng.

Theo quy định của Y Hà Nội, mỗi thí sinh có 30 giây để quyết định chuyên ngành. Khi lựa chọn được công bố và xác nhận, chỉ tiêu của ngành tương ứng được cập nhật. Nếu suất cuối cùng được chọn, chuyên ngành lập tức được khóa. Vì thế, 30 giây trên sân khấu là khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng thu hút sự chú ý của cả hội trường.

Ngày 9/9, Trường Đại học Y Hà Nội tổ chức "Match Day" - sự kiện để các thí sinh đăng ký lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú năm 2026. Đây được xem là "đặc sản" của trường, được duy trì suốt 11 năm qua.

Năm nay, có hơn 1.100 thí sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh bác sĩ nội trú, nhưng chỉ có gần 780 thí sinh đạt điểm sàn và có cơ hội hô tên, chọn chuyên ngành.

Tại đây, thí sinh có điểm số cao hơn được ưu tiên lựa chọn chuyên ngành trước. Ngay khi chỉ tiêu cuối cùng của một chuyên ngành được chọn, hệ thống máy tính sẽ tự động khóa chuyên ngành đó. Những thí sinh có điểm thấp hơn sẽ không còn cơ hội chọn ngành khi chỉ tiêu đã kín.

Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, có 10 người lựa chọn chuyên ngành Sản phụ khoa, trong khi số lượng chỉ tiêu là 15.

Theo Đỗ Hợp (TPO)

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