Chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục trong mùa mưa lũ

(GLO)- Trước diễn biến mưa lũ phức tạp, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ sở giáo dục có phương án phòng ngừa, ứng phó và chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục nhằm bảo đảm an toàn cho học sinh, giáo viên cũng như cơ sở vật chất trường học.

Theo đó, căn cứ tình hình mưa lũ, ngập lụt, giao thông, nguy cơ sạt lở, chia cắt trên địa bàn và chỉ đạo của chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ sở giáo dục chủ động quyết định hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền quyết định việc cho học sinh nghỉ học, điều chỉnh thời gian học hoặc tổ chức dạy học phù hợp, bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên.

Các cơ sở giáo dục có phương án phòng ngừa, ứng phó và chủ động điều chỉnh hoạt động giáo dục mùa mưa lũ. Ảnh: T.D

Trường hợp cho học sinh nghỉ học, nhà trường phải thông báo kịp thời, đầy đủ đến cha mẹ học sinh; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương theo dõi tình hình học sinh, nhất là học sinh ở vùng ngập lụt, chia cắt, có nguy cơ sạt lở.

Cùng với đó, thủ trưởng các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên đang cư trú tại các khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở, chia cắt; không để học sinh đến trường hoặc di chuyển qua khu vực không bảo đảm an toàn.

Các đơn vị tổ chức kiểm tra toàn bộ khuôn viên, phòng học, phòng chức năng, khu nội trú, bán trú, bếp ăn, nhà công vụ, tường rào, cổng trường, mái nhà, cây xanh, hệ thống điện, nước và hệ thống thoát nước.

Đặc biệt lưu ý các công trình xuống cấp, khu vực có nguy cơ ngập nước, sạt lở, cây xanh gãy đổ, chập điện và các vị trí có thể gây nguy hiểm cho học sinh.

Khi phát hiện khu vực, công trình có nguy cơ mất an toàn, phải khoanh vùng, cảnh báo và không để học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên tiếp cận, đồng thời báo ngay cho chính quyền địa phương để phối hợp xử lý.

Các đơn vị tổ chức kiểm tra toàn bộ khuôn viên, cơ sở vật chất trường học. Ảnh: T.D

Các đơn vị trường học tổ chức trực bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt 24/24 giờ; chủ động phối hợp với UBND xã, phường và các lực lượng chức năng để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh.

Chuẩn bị sẵn phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết để ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, nhất là tại các trường ở khu vực có nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở và chia cắt.

Khi xảy ra sự cố hoặc phát hiện nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe của học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên; trường, lớp, cơ sở vật chất hoặc hoạt động dạy học, các đơn vị phải báo cáo ngay về Sở GD&ĐT và UBND xã, phường để phối hợp xử lý.