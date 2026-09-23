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Gia Lai thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi UBND xã, phường và các cơ sở giáo dục về việc đề nghị thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Thực hiện Công văn số 6241/BGDĐT-VP ngày 15-9-2026 của Bộ GD&ĐT về việc tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, Sở GD&ĐT đề nghị UBND các xã, phường và các trường mầm non, phổ thông trực thuộc công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

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UBND các xã, phường và các đơn vị giáo dục thiết lập đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định. Ảnh: T.D

Đặc biệt, UBND các xã, phường phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện các khoản thu trong các trường mầm non, phổ thông trực thuộc; việc chấp hành các quy định về dạy thêm đối với viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có).

UBND các xã, phường, các cơ sở giáo dục nghiêm túc báo cáo kết quả thực hiện việc thiết lập và vận hành hệ thống thông tin đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định về Sở GD&ĐT.

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