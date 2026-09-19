Hệ thống trường Công an nhân dân sau sắp xếp có gì mới?

(GLO)- Sau sắp xếp, hệ thống giáo dục Công an nhân dân được tổ chức lại với 6 học viện, trong đó 5 trường được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân và Học viện Cảnh sát nhân dân, đồng thời hình thành 2 phân hiệu tại TP. Hồ Chí Minh.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18-9-2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các học viện, trường Công an nhân dân.

Trường Đại học An ninh nhân dân. Ảnh: Website trường/VnExpress

Theo đó, 6 học viện được giữ nguyên đầu mối, gồm: Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu Học viện An ninh nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc cũng được sáp nhập vào Học viện An ninh nhân dân.

Trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP. Hồ Chí Minh.

Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc cũng được sáp nhập vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ GD&ĐT căn cứ phương án được phê duyệt để ban hành các quyết định sắp xếp, tổ chức lại các học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục.

Các cơ sở giáo dục sau sắp xếp có trách nhiệm tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học và bảo đảm quyền lợi của học viên theo quy định.

Quyết định số 1805/QĐ-TTg cũng đồng thời bãi bỏ Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 31-12-2019 và Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 7-2-2024 liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc Bộ Công an.