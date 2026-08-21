IELTS 7.5 có thể được cộng 1,5 điểm khi xét tuyển vào trường công an

(GLO)- Thí sinh có IELTS từ 7.5 trở lên có thể được cộng tối đa 1,5 điểm khi xét tuyển đại học chính quy vào các trường Công an nhân dân (CAND), theo phương án Bộ Công an đang đề xuất.

Nội dung này được nêu tại dự thảo Thông tư quy định về tuyển sinh trong CAND đang được Bộ Công an lấy ý kiến. Điểm đáng chú ý là diện được cộng điểm dự kiến mở rộng sang thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ quốc tế.

Học viên Học viện An ninh nhân dân hướng dẫn thí sinh trong ngày thi đánh giá của Bộ Công an diễn ra vào tháng 6-2026. Ảnh: Dương Tâm/VnExpress

Theo dự thảo, ngoài điểm ưu tiên theo khu vực, đối tượng theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đăng ký tuyển sinh đại học chính quy CAND có thể được cộng điểm nếu thuộc 1 trong 2 nhóm.

Nhóm thứ nhất là thí sinh đạt từ giải ba trở lên trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia trở lên, ở môn hoặc lĩnh vực, đề tài phù hợp với ngành đăng ký nhưng không thuộc diện tuyển thẳng. Mức điểm dự kiến là 3 điểm đối với giải nhất, 2 điểm với giải nhì và 1 điểm với giải ba.

Nhóm thứ hai là thí sinh có các chứng chỉ quốc tế như IELTS, TOEFL iBT, SAT... Trong đó, thí sinh có IELTS 5.5 hoặc tương đương dự kiến được cộng 0,5 điểm; IELTS từ 7.5 trở lên được cộng tối đa 1,5 điểm.

Tổng điểm cộng của thí sinh (không bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng) không được vượt quá 10% mức điểm tối đa của thang điểm xét tuyển. Chẳng hạn, với thang điểm 30, tổng điểm cộng tối đa là 3 điểm.

Đây là điểm mới so với quy định tuyển sinh CAND đang áp dụng. Trong đợt tuyển sinh năm 2026, chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế chưa được sử dụng theo cách cộng trực tiếp 0,5-1,5 điểm như đề xuất trên.

Thay vào đó, chứng chỉ được quy đổi thành điểm để xét kết hợp với bài thi đánh giá của Bộ Công an hoặc được quy đổi, sử dụng theo quy định của phương thức xét tuyển tương ứng.

Năm 2026, 8 trường CAND tuyển tổng cộng 2.070 học viên, giảm khoảng 280 chỉ tiêu so với năm trước. 3 phương thức tuyển sinh gồm xét tuyển thẳng; xét kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an và xét kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với điểm bài thi đánh giá của Bộ Công an.