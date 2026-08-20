Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn tiếp nhận gần 2.300 học sinh, sinh viên

Trong đợt này, gần 900 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng đến trường hoàn tất thủ tục nhập học. Như vậy, qua 2 đợt tuyển sinh, nhà trường đã tiếp nhận gần 2.300 học sinh, sinh viên.

Các tân sinh viên làm thủ tục nhập học theo nhóm ngành nghề đã được hướng dẫn. Ảnh: Hoàng Vũ

Để quá trình tiếp nhận diễn ra thuận lợi, nhà trường chủ động bố trí lịch nhập học theo từng nhóm ngành, nghề; phân công cán bộ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan.

Cùng với công tác tiếp nhận, nhà trường tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của Nhà nước. Theo đó, người học ở các ngành, nghề như: Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Chế tạo thiết bị cơ khí, Hàn, Công nghệ ô tô, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Thanh nhạc, Hội họa, Organ và Biểu diễn nhạc cụ phương Tây được giảm 70% học phí trong toàn khóa học.