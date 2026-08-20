Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Tuyển sinh

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Trường CĐ Kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn tiếp nhận gần 2.300 học sinh, sinh viên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 20-8, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn tổ chức tiếp nhận học sinh, sinh viên trúng tuyển đợt 2 khóa 20.

Trong đợt này, gần 900 thí sinh trúng tuyển trình độ cao đẳng đến trường hoàn tất thủ tục nhập học. Như vậy, qua 2 đợt tuyển sinh, nhà trường đã tiếp nhận gần 2.300 học sinh, sinh viên.

truong-cao-dang-ky-thuat-cong-nghe-quy-nhon-tiep-nhan-hoc-sinh-sinh-vien-nhap-hoc-dot-2-khoa-20.jpg
Các tân sinh viên làm thủ tục nhập học theo nhóm ngành nghề đã được hướng dẫn. Ảnh: Hoàng Vũ

Để quá trình tiếp nhận diễn ra thuận lợi, nhà trường chủ động bố trí lịch nhập học theo từng nhóm ngành, nghề; phân công cán bộ hướng dẫn thí sinh hoàn thiện hồ sơ và các thủ tục liên quan.

Cùng với công tác tiếp nhận, nhà trường tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ học phí theo quy định của Nhà nước. Theo đó, người học ở các ngành, nghề như: Điện công nghiệp, Cắt gọt kim loại, Chế tạo thiết bị cơ khí, Hàn, Công nghệ ô tô, Hướng dẫn du lịch, Kỹ thuật chế biến món ăn, Chăn nuôi - Thú y, Trồng trọt và bảo vệ thực vật, Thanh nhạc, Hội họa, Organ và Biểu diễn nhạc cụ phương Tây được giảm 70% học phí trong toàn khóa học.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Điểm chuẩn của Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai từ 17-25,5

Tuyển sinh

(GLO)- Chiều 11-8, Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh công bố điểm trúng tuyển các ngành đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2026. Trong đó, Phân hiệu Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai có 5 mã ngành với điểm chuẩn trúng tuyển dao động trong khoảng 17-25,5.

Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographic Đủ điểm chuẩn nhưng chưa thấy báo trúng tuyển: Thí sinh cần làm gì?

Infographics

(GLO)- Nhiều thí sinh có điểm bằng hoặc cao hơn điểm chuẩn theo công bố của trường đại học nhưng chưa thấy thông báo trúng tuyển. Trong trường hợp này, thí sinh cần kiểm tra kết quả trên các kênh chính thức, rà soát điểm xét tuyển, thứ tự nguyện vọng và liên hệ trường nếu phát hiện bất thường.

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Các trường khối kinh tế bắt đầu công bố điểm chuẩn đại học năm 2026, Học viện Ngân hàng tiên phong

Tuyển sinh

(GLO)- Ngay sau khi kết thúc 6 vòng lọc ảo của Bộ GD&ĐT, sáng 9-8, một số trường đại học đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2026. Học viện Ngân hàng (BAV) là trường khối kinh tế đầu tiên công bố điểm chuẩn, với mức từ 20,2-26,61 điểm cho 45 chương trình đào tạo.

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Từ 15-8, người học liên thông không cần học lại nội dung đã được công nhận

Tuyển sinh

(GLO)- Thông tư số 52/2026/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT có hiệu lực từ ngày 15-8-2026 quy định rõ, không yêu cầu người học liên thông học lại các nội dung đã được công nhận, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định khác và để đảm bảo khối lượng học tập tối thiểu tại cơ sở cấp bằng.

null